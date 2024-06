Marta Carballo de la Cruz homenajeada en el XXXVI Encuentro Atletismo Diputación Cáceres

Marta Carballo de la Cruz ha sido homenajeada por su trayectoria en el XXXVI Encuentro de Atletismo Diputación de Cáceres, donde se han dado cita más de 250 atletas.



Nacida en Valencia de Alcántara en el año 1982, Carballo de la Cruz, quien actualmente sigue compitiendo en categoría Master, de la que es Campeona de Europa en 2017, también es jueza nacional de atletismo, según ha recordado en nota de prensa la Diputación de Cáceres.



Este encuentro, que forma parte de los eventos deportivos de la institución provincial y ha contado con la colaboración de la Federación Española de Atletismo y la Federación Extremeña de Atletismo, ha sido celebrado en el Complejo Deportivo El Cuartillo.



CLASIFICACIONES DEL ENCUENTRO



En martillo masculino, los tres primeros puestos los han ocupado Pedro José Martín Cazalilla (CA Fent Cami Mislata), con 64.87 metros; Miguel Gómez Díaz (Faca-Playas de Castellón), con 44.88 metros, y Juan José Santos-Mora González (AA Moratalaz) con 44.26 metros.



En martillo femenino las clasificadas han sido Natalia Sánchez Flórez (Alcampo Scorpio 71) con 63.02; Gema Martí Higuero (AA Catalunya) con 61.94 metros, y Mayra Gaviria (Colombia) con 61.83.



En peso masculino, los clasificados han sido Miguel Gómez Díaz (Facsa-Playas de Castellón), con 17.65 metros; Alejandro Noguera Hernández (Unicaja Jaén Paraíso Interior), con 16.70 metros, y Manuel Varela Ramírez (Grupompleo Pamplona At), con 16.19 metros.



En altura y longitud masculino, los tres primeros puestos han sido ocupados por Altura Masculino Eduardo García Martín (At. Pozuelo), con 2.04 metros; Eduardo Cobas Galauner (At. Pozuelo), con 2.00 metros; Guillermo Roldán Vergara (CA Fent Cami Mislata), con 1.98 metros; y Tiago Silva (Brasil) con 7.51 metros; Juan Francisco Trujillo Díaz (Córdoba Patrimonio CAC), con 7.32 metros, y Tomas Dinis (Portugal) con 7.13 metros, respectivamente.



Por su parte, en longitud Femenino, fueron Nathalee Aranda (Panamá), con 6.22 metros; Ana Rita Silva (Portugal), con 5.98 metros, y Laura Martínez Martín (Atletismo Alcorcón), con 5.92 metros quienes se clasificaron.



En los 3000 Obstáculos Masculino, el primer clasificado ha sido Carlos Ángel Gómez (Trops-Cueva de Nerja), con un tiempo de 9:06.47, seguido de Alexandre Venâncio (Portugal) con un tiempo de 9:12.65 y Juan José Márquez López (CAPEX) con 9:32.39; mientras que en la femenina las dos clasificadas fueron Marta Rico Meneses (CAPEX) con un tiempo de 12:02.55 y Concepción Hidalgo Barrantes (CEA Tenerife 1984) con 12:29.88.



Dentro de las categorías masculina y femenina de los 1500 metros, los clasificados han sido Óscar Gaitán Mordillo (independiente) con 3:50.95; Ándrés González Pacheco (At.Olivenza), con un tiempo de 3:51.22; Walid Msahli Baatti (Bahía Algeciras), con 3:51.33; Carla Arce Pereira(Bilbao Atletismo), con 4:39.17; Marta Matas Pigne (CAPEX), con 4:51.01, y Laura Rivera Rodríguez (CA Mauri Castillo), con 4:51.29, respectivamente.



800, 400 Y 100 METROS



En los 800 metros masculino y femenino, los clasificados han sido Fernando Vicente Navazo (Grupompleo Pamplona At), con un tiempo de 1:52.29; Jairo Moreira (Uruguay), con 1:52.49; Fernando Pablo Moñita (C.A.Univ. de Salamanca Ianuarius), con 1:53.15; Martina Escudero (Argentina), con 2:09.13; Marta Matas Pigne (CAPEX), con 2:11.80, y Carla Jiménez Sanandrés (Facsa-Playas de Castellón), con 2:11.83, respectivamente.



Por su parte, Lucas Bua de Miguel (FC Barcelona) ha sido el primero de los clasificados en la prueba de los 400 metros, con un tiempo de 47.36; seguido de Andrés Franco (Portugal) con 47.37 y de Juan Antonio Rodríguez-Buenrostro Madueño (Córdoba Patrimonio CAC) con 49.54.



En los 100 metros masculino y femenino, los clasificados han sido Gabriel Maia (Portugal) con un tiempo de 10.35; Óscar Izquierdo Valentín (Córdoba Patrimonio CAC), con 10.47; Tomas Dinis (Portugal), 10.52; Paula Martínez Calero (Atletismo Alcorcón), con 11.65; Wayra Romero Usuga (Unicaja Jaén Paraíso Interior), con 11.79, y Emma Reig Mínguez (At. Navalmoral-Extremadura), con 12.33, respectivamente.



Asimismo, en los 100 Metros Vallas Femenino, las clasificadas han sido Carmen Sánchez Guerra (Atletismo Piélagos), con un tiempo de 13.30; seguida de Melissa Sereno (Portugal), con 13.72, y Sade Tung Maye Serrano (Univ León Sprint At), con , 13.99.