Más de 1.500 corredores disputarán el 31º Maratón Popular y 9º Medio Maratón de Badajoz

Más de 1.500 corredores disputarán este domingo, día 10, el 31º Maratón Popular y 9º Medio Maratón de Badajoz, cuyo recorrido, estrenado en la pasada edición, atraviesa puntos emblemáticos de la ciudad como el Puente Real, la Puerta y el Puente de Palmas, el parque de la margen derecha e izquierda del río Guadiana a su paso por la capital pacense o las plazas Alta o de España o el Paseo de San Francisco.



Organizada por la Fundación Municipal de Deportes con Unicaja como patrocinador principal, la salida del Maratón será a las 9,00 horas en La Granadilla, en cuya pista de atletismo se sitúa la meta y se estima la llegada del primer corredor para las 11,20 horas y de manera que el cierre de control será a las 14,00. En el caso del Medio Maratón, la salida será a las 10,30 horas en el Paseo Alfonso IX de León, la llegada del primer corredor será sobre las 11,45 horas a la meta y el cierre de control a las 13,30 horas.



La entrega de los trofeos se celebrará en la citada ciudad deportiva a partir de la 14,00 horas, en esta prueba deportiva con 956 inscritos en el Medio Maratón y 370 inscritos en el Maratón, más 111 miembros del Batallón de Zapadores de la Brigada 'Extremadura' XI y en torno a 70 de la iniciativa 'Marea azul' que hará los más de 42 kilómetros por relevos a favor de la donación de médula ósea en recuerdo de la sargento Déborah Grau que impulsó esta campaña y que falleció en acto de servicio.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha presentado el evento deportivo en un acto en las Casas Consistoriales que ha contado con la presencia del concejal de Deportes, Juan Parejo; el representante de Unicaja, Julio Morales; el teniente coronel Carmena; y el presidente de la Federación Extremeña de Atletismo, Antonio Campos.



En su intervención, Gragera ha recordado que el recorrido de esta prueba se estrenó en la pasada edición con "gran acogida" por parte de los participantes, tras introducir el maratón en la ciudad, de manera que la misma pudo disfrutar de esta prueba y cree que fue un "rotundo éxito" y, de cara a la segunda edición de este recorrido, espera que se puedan "afinar esos pequeños detalles, que lo hagan aún mejor".



De este modo, el circuito permite disfrutar de la prueba deportiva y de la ciudad en el ámbito patrimonial, ha destacado, junto con que de 8,30 hasta las 14,00 horas hará calles afectadas con motivo de esta prueba deportiva, en relación a lo cual ha detallado que el dispositivo de la Policía Local recomienda que se utilice como arteria principal de circulación en la ciudad la BA-20, la 'autopista'.



Como en anteriores ocasiones, la organización cuenta con la presencia de 18 corredores liebre, 10 en el Maratón y 8 para el Medio Maratón, que portarán una mochila que refleja el tiempo en el que se cubrirán las distancias. Los dorsales se recogerán el sábado 9 en el pabellón de La Granadilla de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,00, y el domingo 10 para los corredores de fuera de la ciudad, de 8,00 a 8,30 para el Maratón y de 8,30 a 9,45 para los del Medio Maratón.



También ha destacado que el cronometraje se realizará mediante chip desechables fijados en el dorsal, que recoge el lema 'Marzo con M de Mujer' en colaboración con el Instituto Municipal de Servicios Sociales, y que, en el caso de Batallón de Zapadores, 111 militares realizarán el Maratón completamente ataviados con sus uniformes reglamentarios y mochilas de combate y entrarán en meta todos juntos al ritmo de sus cánticos.



Sobre esto último, ha remarcado igualmente que la forma de completar la distancia total del recorrido será por relevos y que junto a ellos estará la 'Marea azul', que tiene como reto conseguir el mayor número de donantes posible de médula ósea, campaña iniciada por la sargento Grau con el eslogan 'Siempre fuerte', y por lo que todos los que pertenecen a dicha marea portarán una camiseta del citado color en recuerdo de Déborah.



A este respecto, el teniente coronel Carmena ha puntualizado que para el Batallón de Zapadores la participación en el maratón se ha convertido en una tradición que comenzó en 2016 y que mantienen por la buena aceptación que tuvo, a la par que ha resaltado que la corren por relevos para maximizar la participación del personal y de esa forma acercar el Batallón, y por extensión la Brigada, a la población de Badajoz como una vía para transmitir los valores que mueven al Ejército de Tierra, como el espíritu de sacrificio, la disciplina, el compañerismo o la ejemplaridad.



Actualmente tienen parte de su personal inmerso en diversas misiones internacionales y este año son 111 zapadores los que participarán, divididos en cuatro secciones que realizarán tramos de unos 10 kilómetros y se reunirán en formación de batallón a la altura de la rotonda Isabel de Portugal para realizar los tres últimos kilómetros hasta la meta todos juntos. En las últimas ediciones les han acompañado familiares y amigos de Déborah Grau y en esta continúan haciéndolo para difundir el reto de conseguir un millón de donaciones de médula ósea para salvar vidas.



ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA



Al mismo tiempo, Ignacio Gragera ha puntualizado que la FMD despliega 45 trabajadores y coordina un colectivo de 345 personas que conforman el total de los involucrados en la organización de esta prueba, ante lo que ha querido citar y agradecer a los colectivos que altruistamente colaboran para el éxito de la misma, como los colaboradores habituales de la fundación, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y los servicios de Vías y Obras, Alumbrado, Limpieza y Parques y Jardines del ayuntamiento.



La camiseta de este año, ha resaltado también, como novedad tiene el color de la bandera de la ciudad, carmesí, y lleva un mensaje para donar a favor de Alcer.



A preguntas de los periodistas por el desarrollo de ambas citas deportivas tras la suspensión en enero de la Vuelta al Baluarte debido a la ausencia de 14 efectivos del dispositivo previsto por la Policía Local para cubrir la prueba, el alcalde ha confirmado que el operativo está formado por medio centenar de policías locales, y que el dispositivo está "organizado y nombrado", así como que "obviamente" confían y tienen que confiar "en que se cumpla".



Se trata, ha detallado el regidor de la capital pacense, de un dispositivo que contempla servicios extraordinarios obligatorios de los que están incluidos dentro de la jornada "habitual y normal", y "obviamente" tienen que organizarlo en base a la información que tienen, de modo que el dispositivo "está nombrado y por tanto operativo".



Según Gragera, "no existe un plan b" porque no puede haberlo cuando uno se encuentra por la mañana, como pasó en la Vuelta al Baluarte, "con que no se presentan al trabajo" y, además, sólo los dispositivos policiales pueden realizar cortes de calles. "Confío en que si por lo que sea pasa algo, que no se espere al último día en el último momento, no podemos tener a la gente en tensión ni tener a la gente en la duda sobre la efectiva celebración de la prueba", ha concluido.



El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura volverá a participar en la jornada deportiva de este domingo 10 en el Polideportivo La Granadilla, donde ofrecerá asistencia al finalizar la carrera con seis fisioterapeutas colegiados. Asimismo se ofrecerán recomendaciones para llevar una práctica deportiva saludable.