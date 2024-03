Amaro: “La Vuelta Ciclista femenina a Extremadura va a ser un éxito de seguimiento"

Se trata de una prueba de carácter internacional encuadrada en la categoría élite UCI 2.2 WE , que comprende la categoría sub-23, élite y profesionales. En ella participarán tres equipos UCI WOMEN'S WORLD TEAMS, equipos continentales femeninos UCI, equipos nacionales y regionales. Así pues, serán un total de 119 corredoras -pertenecientes a 17 equipos-, entre las que están dos extremeñas María Reyes Murillo y Natalia Huertas Pozo, y destaca la internacional Ellen Van Dick, que vuelve a la competición tras su reciente maternidad.

"Lograr la igualdad real en el deporte", en este caso en el ciclismo, es lo que pretende la Vuelta Ciclista a Extremadura 2024 y, para ello, contará con las mismas etapas -un total de tres- en sus dos categorías -femenina y masculina-, con el mismo número de equipos participantes -17 para cada una de ellas- y con el mismo número de corredoras y corredores -llegando hasta los 119 en cada caso-.

Con todas estas novedades regresa este año la ronda extremeña -tras el parón de 2023- y lo hace también estrenando fecha, este viernes, 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, "porque los pequeños gestos, hacen grandes los eventos".

Así lo destaca el Director General de Jóvenes y Deporte, Santi Amaro Barril (Mérida, 14/06/1981), en una entrevista con Regiondigital.com, en la que ensalza la importancia de la Vuelta Ciclista a Extremadura, centrándose especialmente en la categoría femenina, a la que desde la Administración autonómica le dan su lugar, equiparándola en todos los aspectos a la masculina.

Vaticina una ronda femenina "sensacional", desde el punto de vista del seguimiento y la participación, y apuesta por que tenga una continuidad en el tiempo, es decir, que se celebre todos los años en una misma fecha -si puede empezar el 8M, mejor que mejor-, buscando siempre la excelencia.

Amaro también avanza que desde la Administración autonómica se tienen las puertas abiertas a las mujeres que quieran hacer deporte, ya sea desde la élite o entrenando al equipo de su barrio. Para ello, apuestan por políticas públicas que busquen la igualdad por encima de todo, dando también visibilidad a los proyectos que les presenten y que tengan por bandera a la mujer.

Eso sí, como deportista profesional que ha sido, recalca que "el sacrificio lo tienen que poner ellas y nosotros vamos a poner los medios para que lo puedan hacer".

La Vuelta Ciclista a Extremadura arranca este viernes, 8 de marzo, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y lo hará con la modalidad femenina en la localidad cacereña de Nuñomoral. Con este gesto, ¿qué busca la Administración autonómica?

Nosotros tenemos muy claro que lo que queremos y lo que pretendemos es dar pasitos para intentar la igualdad real dentro del mundo del deporte. Ya se lleva mucho avanzado, pero creo que desde la Administración, desde las políticas públicas deportivas, tenemos que seguir avanzando y tenemos claro que los pequeños gestos hacen importantes los eventos.

Por eso, empezamos el 8M, el Día de la Mujer, también con la novedad de tener tres etapas en cada modalidad –tanto en la femenina como en la masculina-. Hace dos años se hicieron 5 etapas masculinas y 2 femeninas, y nosotros sí que queremos que esa igualdad sea real y desde la Administración lo que vamos a hacer es poner todo lo necesario para que las decisiones que nosotros tomemos vayan en esa línea.

Precisamente, lo acabas de comentar… para subrayar su compromiso y apuesta real por la igualdad en el deporte, de cara a esta edición, el Ejecutivo regional ha querido equiparar el número de etapas en la categoría masculina y femenina de la ronda extremeña a tres. ¿Qué objetivos persigue la Junta con esta decisión?

El objetivo que perseguimos es, primero, visualizar que el deporte femenino hace mucho tiempo que le pegó una patada a la puerta y la tiró abajo. Pero sí que es cierto que los últimos acontecimientos respecto al deporte femenino ensombrecen un poquito todo lo logrado por las mujeres. En ese sentido, nosotros cuando empezamos las negociaciones y preguntamos cómo se había hecho hace cinco años, se tomó la decisión de darle mucha importancia a la Vuelta Ciclista masculina y nosotros entendíamos que teníamos que empezar por estos gestos.

Desde la Administración tenemos que apostar por ello, pero además desde el convencimiento. Estamos convencidos y yo estoy convencido de que la Vuelta Ciclista a Extremadura va a ser un éxito en general, pero la Vuelta Ciclista femenina va a ser un éxito de seguimiento, de participación y vamos a poder disfrutar de una Vuelta Ciclista femenina sensacional. Por eso, todas las políticas públicas deportivas nuestras van a ir en el sentido de la igualdad, y de la igualdad real, como no puede ser de otra manera.

¿En qué van a consistir las tres etapas femeninas de esta edición?

Empezamos con una primera etapa que nos tiene preocupados por el tiempo que se prevé, puede haber lluvia, puede haber algo de nieve… no creo que llegue hasta tal punto, pero sí puede aparecer hielo. Se empieza en Nuñomoral, porque lo que queremos es recorrer Extremadura, que pase por la mayoría de los sitios posibles y que cualquier ciudadano extremeño se pueda acercar a ver alguna etapa. Nuñomoral-Coria es una etapa exigente, creemos que ahí puede ser que en algún momento pueda haber algo de distanciamiento, pero sí es cierto que va a ser una etapa muy bonita.

La segunda etapa será Trujillo-Pico Villuercas… el Pico Villuercas es un mítico de nuestra escena de ciclismo, desde esas imágenes que recordamos de la Vuelta Ciclista subiendo al Pico Villuercas. Es una etapa que sí o sí tiene que aparecer siempre.

Y, por último, la etapa Zafra-Zafra- donde se va a decidir la Vuelta, y en ese sentido le damos a la localidad la importancia que tiene en esa contrarreloj femenina.

¿Cuántas corredoras van a participar?, ¿hay presencia extremeña entre todas ellas?, ¿alguna ciclista de renombre a nivel nacional o internacional?

Son 119 corredoras, entre ellas están la corredora extremeña del Abadiño, María Reyes Murillo, y Natalia Huertas Pozo. Y a nivel internacional participará Ellen Van Dick, lo particular de ésta última es que ha sido madre recientemente, y con esta ronda vuelve al deporte de élite. Esa es la realidad, lo difícil que es cuando eres madre volver al deporte de élite, sobre todo a nivel físico, y la importancia que tiene que los equipos apuesten por esa vuelta de la mujer después de la maternidad.

La corredora extremeña María Reyes Murillo se mostró "supercontenta" por poder compartir pelotón con Ellen Van Dick. Cuando ves la ilusión en esta corredora que compagina su trabajo con el deporte, ¿qué les dirías a las jóvenes que como ella buscan un hueco en el ciclismo o en cualquier otro deporte?

Yo lo que animaría, sobre todo, es a practicar deporte desde edades tempranas. Nosotros con las políticas públicas deportivas lo que queremos hacer es llegar a todas las localidades y que todas las localidades tengan el deporte que cada persona quiera practicar y lanzar el mensaje de que “si se quiere, se puede”. Creo que se pueden compaginar los estudios con el deporte, que es muy importante la capacidad de sacrificio, en las edades comprendidas entre los 14 y los 17 empiezan las exigencias en los estudios.

Pero nosotros tenemos muchísimos ejemplos de ello, como nuestra Residencia Estable del Centro de Tecnificación 'Ciudad Deportiva de Cáceres', donde tenemos a 40 deportistas internos y a 20 externos, que están entrenando y estudiando al mismo tiempo. Nadan a las 6:00 horas de la mañana, a partir de ahí desayunan y se van al instituto, vuelven, comen y se ponen a entrenar… Es decir, el sacrificio lo tienen que poner ellas y nosotros vamos a poner los medios para que lo puedan hacer.

Creo que es muy importante sobre todo ya para la formación que un deportista que aprende en los valores del deporte ese sacrificio, esos éxitos, esos fracasos, esos momentos buenos y malos, esos volver a levantarse… Creo que estamos haciendo mejores personas y personas que en la vida se van a ver en situaciones de un ámbito competitivo, que hayan superado esas situaciones en el deporte… creo que lo van a hacer mucho mejor personas.

A tu juicio, ¿qué tiene la Vuelta Ciclista a Extremadura que no tenga otra ronda nacional?

Yo no sé lo que tiene visto desde fuera, yo sé lo que quiero de la Vuelta Ciclista a Extremadura y lo que quiero de ella es que tenga durabilidad en el tiempo, que sea referencia nacional, que pueda ser una Vuelta Ciclista excelente, que busquemos la excelencia, porque buscando la excelencia vamos a conseguir los mejores éxitos.

Si podemos, que consolidemos fechas para que siempre cuando se acerque -si es posible- el 8 de marzo, a nivel nacional se piense en la Vuelta Ciclista a Extremadura, que sigamos avanzando en etapas si se puede, siempre y cuando las etapas vayan en igualdad… Que consigamos que nuestros ciclistas de base vean en el ciclismo de Extremadura una posibilidad real de que puedan llegar a la élite.

Eso es lo que quiero conseguir en estos años que nosotros estemos al frente de la Junta, que ojalá que sean muchos. Pero sí que es cierto que queremos poner a Extremadura de referencia en la Vuelta Ciclista.

Por el contrario, ¿qué es lo que le falta –si le falta algo-?

Sí, yo creo que lo que le falta es continuidad. Creo que los eventos no están para aparecer y desaparecer, y el año pasado no se pudo realizar y lo que le falta es continuidad… Tener una fecha exacta de inicio, porque todo el mundo sabe cuándo se inicia la Vuelta Ciclista a España y nosotros eso lo tenemos que conseguir a nivel regional.

También quiero conseguir que tenga mucha visibilidad y mucha aceptación, y mandar un mensaje, a ser posible, de precaución, porque en este aspecto creo que va a haber muchos ciclistas que van a ir a ver las etapas en bicicleta, y todos tenemos que ser un poquito consecuentes, mantener las distancias de seguridad y que no haya ningún problema.

Al margen de la Vuelta Ciclista a Extremadura, en septiembre pasado te reuniste con dos miembros del Club Ciclista Femenino Romanas Bike de Mérida para valorar sus iniciativas, entre las que sobresalía la ‘Marea Rosa Romana’, celebrada en octubre con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y cuya recaudación se destinó a la investigación contra el cáncer que está realizando la UEx. ¿Qué opinas de este tipo de iniciativas?

Yo me reuní con ellas porque me parece un proyecto súper interesante. Les dije que cómo podíamos colaborar, porque pese a ser un proyecto femenino, los hombres tenían que estar también presentes en él. Creo que es fundamental, porque para encontrar esa igualdad debemos caminar juntos. En ese aspecto, estuvimos mirando varias posibilidades que compartí con ellas y que les parecieron bien como, por ejemplo, la posibilidad de ver diferentes etapas y de que en cada una de ellas, pudiera aparecer con ellas –haciendo una serie del recorrido- alguna persona del ámbito deportivo, cultural o político que fuera hombre, para darle esa visibilidad también.

Desde luego, lo que está claro es que siempre van a encontrar un apoyo en la Administración, el apoyo de fomento, de visibilidad y, sobre todo, también el apoyo que en un momento determinado puedan encontrar desde la Administración a nivel económico.

Sin dejar la igualdad de lado, ¿tiene la Dirección General de Deportes algún proyecto o iniciativa a la vista de cara a los próximos meses?

Sí, hemos acabado un curso que se llama ‘Red de líderes’, para reforzar el liderazgo de las mujeres sobre todo en puestos de gestión. Hemos formado a 70 mujeres en el ámbito deportivo y ahora vamos a empezar otro curso con La Liga que también va destinado al ámbito deportivo, sobre todo de las mujeres… En ese aspecto estamos avanzando en ese tipo de medidas.

Para finalizar, dos cuestiones quizás más personales… A tu juicio, ¿qué le falta a la mujer extremeña para poder llegar a ocupar puestos más destacados en el deporte?

Yo creo que hacen falta varias cosas. Una de ellas es que desde la Administración pongamos las políticas públicas deportivas a favor de la igualdad real, que es lo que estamos haciendo y, sobre todo, en los cursos ‘Red de líderes’… Que la mujer se crea realmente que puede llegar a los sitios, que no vea en el hombre una barrera que a lo mejor antes sí que existía, pero que ahora mismo creo que tanto hombres y mujeres estamos en la misma línea… Que las mujeres sean capaces de tomar esa iniciativa, ponerse una meta y que vayan a por ella.

Porque estoy convencido de que en los hombres y en los hombres del deporte van a encontrar ese espacio que lógicamente el deporte te lo da. Creo que en el deporte hay menos barreras que en otros sitios. Muchas veces, las personas que nos dan los cursos nos decían que ellas antes de llegar a ser presidentas de federación, veían como muy imposible llegar y después veían que es un mundo de hombres -porque hay más hombres y las mujeres no habían tenido esa oportunidad-, pero no es un mundo machista.

Por eso, ellas mismas te dicen que en la formación muchas veces son más los condicionantes que ya tienen adquiridos, que las dificultades que después se han encontrado.

Y ¿qué logro –o a qué mujer ensalzarías –desde el punto de vista de las políticas de igualdad o que creas que ha sido satisfactorio en este ámbito- que se haya producido a lo largo de este último año?

Ahí me cuesta mucho. Yo valoraría a toda la mujer que tiene un sueño, lo persigue, que quiere estar en el mundo del deporte y que no va a encontrar ninguna barrera en el mundo del deporte, que las barreras que encuentre las derribe… Y en ese aspecto, cualquier persona, cualquier mujer que se quiera dedicar al mundo del deporte -no tiene que ser en la élite, puede ser entrenando al equipo de su barrio-, para mí merece todo mi respeto, todo mi apoyo y, sobre todo, que sepa que desde la Administración de la Junta de Extremadura, vamos a estar a su lado.