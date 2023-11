Extremadura pondrá en marcha el programa 'Podium' de apoyo a deportistas alto rendimiento

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes ultima la elaboración de un nuevo sistema que simplificará el procedimiento para obtener la calificación de deportista, entrenador o árbitro de alto rendimiento en Extremadura, así como el régimen de concesión de ayudas.



En concreto, este nuevo programa se denominará 'Podium' y vendrá a sustituir al actual 'Somos deporte', y cuya primera convocatoria está prevista para el próximo año y tendrá en cuenta tanto los resultados obtenidos en 2024 como en 2023.



Así pues, según avanza la Junta de Extremadura en una nota de prensa, la convocatoria se publicará después de que se apruebe el nuevo decreto que regule el alto rendimiento deportivo en Extremadura, ya que según señala, la regulación actual cuenta con casi once años de vigencia y requiere de una reforma profunda.



De este modo, el texto de este anteproyecto de decreto, que será enviado en los próximos días a su fase de información pública y posterior aprobación en Consejo de Gobierno, "incorpora mejoras en la gestión de las calificaciones de alto rendimiento y amplía los beneficios de naturaleza educativa, formativa, laboral y social que conlleva".



Con la nueva regulación, se facilitará la tramitación del expediente de calificación, ampliándose el plazo de presentación de solicitudes de cuatro meses a un año, con el fin de que ningún deportista se quede sin opciones de recibir la calificación.



Otra novedad del nuevo sistema será la graduación en cifras que llevará aparejada cada calificación de alto rendimiento, una cifra corresponderá con un determinado nivel deportivo y será utilizada para calcular con precisión la ayuda económica que corresponde a cada deportista según sus méritos.



NUEVO RÉGIMEN DE AYUDAS



El programa 'Podium' contempla la aprobación de un nuevo régimen de ayudas a las que podrán optar los deportistas y entrenadores de élite de Extremadura.



En concreto, la primera convocatoria de 2024 reconocerá los méritos obtenidos por los deportistas y entrenadores tanto en ese año como en 2023, "al no haberse publicado la convocatoria por falta de previsión en la ejecución presupuestaria del Ejecutivo anterior, que dejó sin fondos el programa Somos Deporte".



Para la implantación del nuevo sistema se prevé "una importante dotación presupuestaria que supera el millón de euros", con la que se viene a "dar respuesta a los deportistas que no han podido recibir la ayuda este año", explcia.



Además, avanza que la Dirección General de Jóvenes y Deportes agilizará con este sistema la concesión de las ayudas, de tal manera que a los interesados únicamente se les requerirá haber obtenido previamente la calificación de alto rendimiento con un nivel 3 o superior.



Una vez obtenida la calificación, se les enviará el formulario de solicitud de ayuda a 'Podium' con todos sus datos ya cargados, para que el deportista solo tenga que confirmarlos, firmar la solicitud y presentarla, sin necesidad de aportar ninguna información adicional a la que ya aportó para obtener la calificación.



En definitiva, con este nuevo sistema se busca agilizar la calificación y la posterior concesión de ayudas, para que el deportista solo tenga que preocuparse de competir y obtener sus mejores resultados.