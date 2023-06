Villa apadrina un partido solidario de Leyendas de España y veteranos del CD Badajoz

Ep.

El ex futbolista David Villa apadrinará y jugará el próximo 30 de junio un partido solidario que enfrentará a leyendas de la Selección Española y veteranos del CD Badajoz y cuya recaudación irá destinada a la Asociación Mi Princesa Rett para investigar este síndrome.



Así, Villa encabezará una representación de jugadores de distintas generaciones de la Selección agrupados en la Asociación Leyendas España como Salva Ballesta, Ito, Ricardo López, Catanha, Amavisca, Capi, Iván Campo o Juan Sánchez, entre otros.



Durante la presentación de este encuentro en rueda de prensa, Villa ha pedido a "todo el mundo" su "ayuda" para "todas estas princesas que lo necesitan" por lo que ha animado a acudir al campo el 30 de junio así como a patrocinadores a colaborar.



"Que no piensen que van a poder disfrutar de un evento, que también, obviamente van a poder disfrutar de sus leyendas de su tierra y también de España... sino que piensen que todo ese dinero se va a destinar a una grandísima causa", ha subrayado.



Por su parte, el presidente de la Asociación Mi Princesa Rett, Francisco Santiago Aranda, ha destacado la importancia de la "visibilidad" de las enfermedades raras así como "conseguir fondos" para investigar este síndrome que padecen unas 3.000 niñas en España.



Ha aseverado que con este partido van a conseguir "tres fines" que son "recaudar", dar "visibilidad" y "ayudar" a las familias que cuentan con alguna niña con Síndrome de Rett.



Finalmente, el ex jugador Antonio Álvarez 'Ito', en representación de la Asociación Leyendas España, ha animado a acudir a este encuentro para "disfrutar" de un "partido bonito de leyendas" y ha asegurado que "hace mucha falta" este tipo de eventos.



Cabe destacar que se trata de un partido que cuenta con el respaldo de David Villa, del CD Badajoz, del Ayuntamiento de la ciudad y de la Federación Extremeña de Fútbol bajo el lema 'Que todas las princesas tengan un final feliz'.