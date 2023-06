Todo listo para el torneo internacional de menores ‘Trofeo de Pádel Diputación de Badajoz’

La Federación Internacional de Pádel, por tercer año, pone en marcha el Circuito Internacional de Menores ‘FIP Promises’ clasificatorio para las fases finales masculinas y femeninas, que se realizarán a la finalización de los torneos clasificatorios.

En concreto, el circuito ‘Promises’ tiene su sede en cinco naciones (Holanda, España, Italia, Suecia y Brasil), que acogerán más etapas en diferentes lugares durante 2023.

Así pues, una de esas sedes españolas es Badajoz junto con Valladolid, Alicante, Andalucía, Gran Canaria y Barcelona. De este modo, la capital pacense será la primera cita de 2023 en España y el Club Golf del Guadiana acogerá el ‘FIP Promotion Diputación de Badajoz’, una competición organizada por la Federación Extremeña donde participarán grandes talentos del pádel de menores durante el fin de semana del 8 al 11 de junio.

En la presentación del evento, la directora de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz, M.ª Emilia Parejo, ha defendido el apoyo que la institución provincial presta “en todas las expresiones deportivas”, entre ellas el pádel en este circuito internacional de menores que se juegan la final por parejas.

Por edades y nivel competitivo, la responsable ha destacado los valores que conlleva, como el trabajo en equipo, la convivencia y el aspecto saludable del deporte, según informa la Diputación en una nota de prensa.

Son 17 pruebas, una de ellas la pacense, de la que se espera, según apunta Carmen Salas, directora de marketing y comunicación en Fexpádel, una gran participación y buen nivel, “pues vienen desde distintos puntos del territorio nacional y de otros países como Portugal”. Igualmente, como regalo de inscripción se entregará un neceser del patrocinador.

El número de torneos ‘Promises’ ha crecido en comparación con el año pasado, al igual que el número de miembros. De hecho, uno de los objetivos de la Federación Internacional de Pádel es mejorar el número de jugadores jóvenes para crear un verdadero movimiento juvenil que en los próximos años pueda asegurar un relevo generacional y una competitividad cada vez mayor en los más altos niveles. Dentro de los ‘Torneos Promises’ existen tres categorías, divididas por grupos de edad: Sub 14, Sub 16 y Sub 18 tanto para hombres como para mujeres.

Todas las parejas campeonas y subcampeonas, así como las semifinalistas de cada una de las pruebas regulares obtendrán la clasificación para el ‘FIP finals promises’. En la fase final se incluirá la categoría Sub 12 para promover las bases, cuya inscripción será abierta para todas las parejas que cumplan los requisitos de edad.

SE ESPERAN ALREDEDOR DE 80 PAREJAS

Hasta ahora, tal y como ha desvelado la adjunta a la Secretaría de Fexpádel, Carmen de la Cruz, se han inscrito entre 30 y 40 parejas, si bien se esperan alrededor de 80 al finalizar el plazo el próximo 2 de junio.

Por tanto, la cita, perteneciente al circuito de la Federación Internacional de Pádel, dará comienzo el día 8 con las fases previas, continuando ininterrumpidamente el 9 a partir de las 12:00 horas y finalizando en la mañana del domingo con las finales femenina y masculina a las 10:00 horas y 11:30 horas respectivamente.

Además, a las categorías admitidas se une, según indica Carmen de la Cruz, una cuarta promocional, la Sub-12, no oficial pero puntuable únicamente para el ranking FexP.

Cabe destacar que para participar en ella debe inscribirse pinchando en https://www.padelfederacion.es/Paginas/fexpadelN/Prueba_FormularioMenores.asp?Idtorneo=23129.

Finalmente, los partidos se retransmitirán por streaming y los jugadores dispondrán de servicio de piscina durante el fin de semana.