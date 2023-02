La Liga recurrirá orden del juez que permite al Barça inscribir a Gavi en el primer equipo

Ep.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha confirmado que su organismo "sí" va a recurrir la orden del Juzgado Mercantil 12 de Barcelona que ha permitido al FC Barcelona inscribir al futbolista Pablo Páez Gavira, Gavi, como jugador del primer equipo antes de esta pasada medianoche.

Además, ha argumentado que "fundamentalmente" en un primer momento no se autorizó tal inscripción porque "el FC Barcelona a partir de septiembre, en la próxima temporada 23-24 ya parte con unas pérdidas de 220 millones de euros" y en La Liga "por la nueva Ley del Deporte vigente" son "plenamente responsables, nos hacen, de la viabilidad económica del fútbol español".

"Nos hacen un buen halago diciendo que hemos conseguido de forma autónoma en estos últimos años el que el fútbol español sea sostenible económicamente y consideran que hay que seguir en esa línea y esas competencias tenemos", ha añadido Tebas, quien ha insistido en que La Liga quiere que "todos los clubes sean viables, incluidos el Fútbol Club Barcelona".

En este sentido, sobre la no inscripción inicial de Gavi ha explicado que "fue una medida cautelarísima, una medida cautelar inaudita a parte" y "sin" oír a "la otra parte".

"A nosotros nos llega una resolución, un auto donde nos dicen que tenemos que inscribir a Gavi, el auto lo motiva, no profundamente, pero no tenemos la demanda del F.C. Barcelona ni nos hemos podido poner... Y una vez vista, claro que nos vamos a poner y creemos que el FC Barcelona no tiene razón", ha dicho a preguntas de los medios en rueda de prensa tras reunirse este miércoles en Mérida con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillernmo Fernández Vara.

"Lo que pasa es que, bueno, hay que comprender que es complicado el último día del periodo de fichajes decir que no, no un no por cierto a que el jugador iba a seguir jugando sino a su contrato, que no hemos querido autorizar la renovación que venía a partir de septiembre de 2023... O sea, esos seis meses el jugador iba a jugar", ha añadido Tebas.

"NO HABRÁ SUPERLIGA"

Por otra parte, el presidente de LaLiga ha insistido en su planteamiento de que "no habrá Superliga" de fútbol por la "voluntad política" de los gobiernos de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo mediante diversas resoluciones en la línea de "defender" y "mantener" el "modelo actual del deporte", incluido --incide-- el balompié.

De este modo se ha pronunciado Javier Tebas este miércoles en Mérida, a preguntas de los medios, sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reactivar las medidas cautelares que impiden a FIFA y UEFA establecer sanciones contra la Superliga, en lo que supone a su juicio "una medida cautelar" que "no es ni mucho menos una resolución superfavorable a la Superliga ni muchísimo menos".

"Esto parece los partidos de fútbol, parece que has ganado siete a cero. Hace poco el abogado del Consejo de Europa hizo un informe muy favorable a la línea contraria... Es una medida cautelar donde toca superficialmente como no puede ser de otra forma la Audiencia Provincial y revoca la de un juez de Primera Instancia, pero no es ni mucho menos una resolución superfavorable a la Superliga ni muchísimo menos", ha espetado.

En este sentido, Tebas ha recalcado que hay que esperar en todo caso a la decisión sobre la Superliga por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. "Luego veremos lo que pasa en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea pero a mí lo que me preocupa es la voluntad política de los gobiernos y de la Unión Europea de mantener el modelo actual, que es muy importante porque si no las ligas nacionales, domésticas en Europa tendrán serio peligro de ser lo que somos hoy en día", ha dicho.

No obstante, se ha mostrado contundente en su consideración de que "no va a haber Superliga primero porque hay una voluntad política de los gobiernos de la Unión Europea y de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo de defender el modelo actual del deporte, que incluye el fútbol", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que hace unos días en una charla en Bruselas ya defendió que cree que lo que ocurrirá con la Superliga es que "da lo mismo la resolución que tengamos en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que lo que se buscará será la realidad y mantener el modelo si no con directivas con normas reglamentarias", ha dicho.

También, y preguntado por un balance del cierre del mercado de fichajes, Tebas ha aseverado que el mercado británico es un mercado "dopado", algo que se ha visto "claramente" en este mercado de invierno, donde el Chelsea ha hecho la mitad de los fichajes de la Premier League.

Así ha indicado que si se siguen los históricos de las últimas temporadas, la británica es una competición que pierde "miles de millones de libras en los últimos años" y eso está financiado con aportaciones de los mecenas, que son "grandes inversores americanos que financian a pérdidas". Esto, ha dicho, no ocurre en las ligas española y alemana, donde el control de sostenibilidad económica no permite aportaciones para cubrir pérdidas en estos "importes tan bárbaros".

En este sentido, Javier Tebas ha asegurado que eso es lo que hace la diferencia del mercado aunque también se debe reconocer que comercialmente la liga británica tiene una cifra de negocio mayor que la española, aunque "no en el volumen y en esta diferencia que hay".

"Es bastante peligroso que los mercados estén dopados, estén inflacionados como está ocurriendo los últimos años en Europa, porque eso puede poner en peligro la sostenibilidad del fútbol europeo", ha planteado el presidente de LaLiga.

De este modo, Tebas ha asegurado que no está "preocupado" al respecto, ya que los clubes españoles podrían haber fichado mucho más de lo que lo han hecho aunque han querido hacerlo así porque entienden algunos que el mercado está "inflacionado".

"Comprar jugadores al precio que los compra la Premier es comprar inflacionado porque luego la historia ve que vuelven a sus países o no tienen éxito y han preferido mantener los jugadores que tenemos en nuestras competiciones", ha recalcado, además de añadir que hoy por hoy LaLiga sigue teniendo a las "mejores estrellas" de fútbol jugando en ella.

"No hay que obsesionarse con esto de que si la Premier ficha mucho más, hay que saber la causa y el problema, por lo demás yo estoy muy contento porque nuestros clubes son sostenibles económicamente y eso hace que tengamos futuro todos ellos muchísimos años", ha concluido.