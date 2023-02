El Circuito de Carreras por Montaña ‘B-Trail’ combina deporte con patrimonio natural

El Circuito de Carreras por Montaña 'B-Trail' de la Diputación de Badajoz combina deporte con patrimonio natural, con la celebración de tres pruebas en las localidades pacenses de La Lapa, Bodonal de la Sierra y La Codosera.

Concretamente, La Lapa será escenario de una de estas pruebas el 5 de febrero con su octava edición de 'Subida al Convento'; a la que seguirá Bodonal de la Sierra, que se estrena en esta modalidad con el 'I Trail Bodonal' el 15 de octubre, y La Codosera el 3 de diciembre y su 'IV Desafío'.

Así pues, los detalles de este circuito han sido presentados este martes en Badajoz por el diputado de Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz, Francisco Martos; el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Dan de Sande; el alcalde de La Lapa, Inocencio Rodríguez, y el representante de la Federación Extremeña de Deportes de Montaña y Escalada (Fexme), Miguel Madruga.

Esta modalidad de carreras 'B-Trail' puede desarrollarse en alta, media y baja montaña, y los deportistas que participan en estas competiciones no solo tienen que ser rápidos, sino demostrar una gran capacidad de resistencia. El recorrido de las competiciones discurre por pistas y caminos no asfaltados, senderos, sierras y barrancos, y no debe superar el 50 por ciento de pista transitable para vehículos.

De este modo, este segundo Circuito de Carreras por Montaña se celebrará en distintas fechas y localidades de la provincia, carreras concebidas sobre pruebas ya existentes que cuentan con el impulso de la Diputación de Badajoz para hacer de ellas un éxito de participación popular y un motivo de popularización de esta modalidad deportiva, el B-Trail.

Además, en la presentación de este circuito, el diputado provincial de Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz, Francisco Martos, ha sostenido que esta segunda edición de 'B-Trail', que promueve el Área de Cultura y Deportes, cumple con el propósito para el que se creó, como es "recuperar lo que perdimos por la pandemia y el parón que supuso para las actividades deportivas".

Para el diputado provincial, "hay que compensar lo perdido" gracias, entre otros componentes, a la "estrecha" colaboración existente con la Junta de Extremadura, los ayuntamientos y las federaciones. "Este conjunto", ha incidido Martos, les permite mantener el formato de circuitos, "sumando y creciendo en calidad", según indica la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, este circuito cuenta con la colaboración de los diferentes consistorios de cada una de las localidades participantes, la Federación Extremeña de Deportes de Montaña y Escalada (Fexme) y la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura.

DINAMIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS

Por su parte, el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Dan de Sande, ha considerado estos circuitos "un clásico" con lo que implica de dinamización de los territorios gracias el "inestimable" apoyo de las federaciones deportivas, añadiendo que este "impacto" afecta también a la salud y la actividad física.

De la misma forma, De Sande ha apostillado que estas prácticas revisten gran importancia para la promoción deportiva en los más pequeños, "la base de la pirámide que hay que cuidar e impulsar, como en el programa Judex, cantera de deportistas que en el futuro pueden representarnos a nivel nacional e internacional".

De hecho, uno de los aspectos principales defendidos en este Circuito de Carreras por Montaña es la alternativa saludable de ocio y tiempo libre que supone y una forma de "crear afición" y de motivar su práctica habitual, de manera tal que, como ha señalado el diputado provincial, se busca hacerlo accesible y "enriquecedor" para todos, combinando el deporte con el descubrimiento del patrimonio natural de la provincia de Badajoz, "siempre con la perspectiva del respeto al medio ambiente y la sostenibilidad de la actividad".

En esta línea, el alcalde de La Lapa, Inocencio Rodríguez, ha agradecido a la diputación la promoción que realiza en este tipo de pruebas en localidades menores. La Lapa, con 300 habitantes, encuentra en estas actividades un motivo de difusión del pueblo y "una recompensa para los negocios locales", asevera.

Finalmente, el representante de la Federación Extremeña de Deportes de Montaña y Escalada, Miguel Madruga, ha destacado la orografía por la que transcurre este circuito, atravesando "zonas encantadoras" y con un índice de participación similar a los niveles de prepandemia. Desde la federación, ha apuntado, dan difusión al evento contribuyendo al desarrollo sostenible "y haciendo cantera con los más pequeños", ha sentenciado.