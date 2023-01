Un gol de Bernabé tumba al Sporting de Huelva en el inicio de la Supercopa en Mérida

Ep.

La Real Sociedad ha superado (1-0) al Sporting de Huelva este miércoles en la primera semifinal de la Supercopa de España en el Estadio Romano José Fouto de Mérida, gracias a un gol de Alejandra Bernabé cuando el partido empezaba a ser claro 'txuri-urdin'.

Las de Natalia Arroyo tenían un punto de favoritismo y se vio sobre el césped con el dominio del balón y una actitud vertical que fue poco a poco minando la resistencia onubense.

Con todo, en el primer tiempo pasó poco en las áreas, pero en el segundo acto, la Real enlazó varias ocasiones hasta que abrió la lata.

La propia Bernabé fue de lo más destacado del encuentro, con sus internadas por la banda izquierda y el premio del gol.

La jugadora cedida por el Atlético de Madrid lideró el juego ofensivo de la Real en el primer tiempo, probando puerta a la media hora.

Las vascas sacaron su mejor versión en un momento complicado de fútbol y resultados, ante un rival con ganas de pelear por el título como hizo el año pasado llegando a la final de la Copa de la Reina.

El Sporting plantó batalla con un serio desgaste físico y no hubo ni huecos ni concesiones entre ambos equipos en los primeros 45 minutos. Aunque quiso atacar más, atrás tampoco se descuidó una Real que ató bien en corto a Simonsson, la referencia ofensiva de las de Huelva. El equipo vasco fue paciente hasta que llegó su momento cerca de la hora de encuentro, aunque perdonó muchas más.

Franssi y Bernabé dieron profundidad por esa banda izquierda y el Sporting empezó a romperse atrás, con una sucesión de saques de esquina y un paso adelante de las vascas con Jensen como revulsivo. La noruega tuvo el gol nada más entrar, pero poco después se desquitó con la asistencia del 1-0 para Bernabé.

La jugadora madrileña se emocionó en la celebración del tanto que finalmente serviría el pase a la final. Edgren y Balleste sacaron sendos goles bajos palos y el Sporting sufrió sin además tener salida de balón, ante una Real volcada que, aunque no sentenció, tampoco lo necesitó. La opción de título se la queda una Real que espera ahora a FC Barcelona o Real Madrid.

EL ENTRENADOR DEL SPORTING RECONOCE LA SUPERIORIDAD DE LA REAL

Al término del encuentro, el entrenador del Sporting de Huelva, Antonio Toledo, ha reconocido la superioridad de la Real Sociedad este miércoles y el justo pase a la final de la Supercopa de España de su rival vasco, después de sufrir mucho en la semifinal que abrió el torneo en el Estadio Romano José Fouto de Mérida por no tener una buena salida de balón.

"El resultado es una victoria justa de la Real, ha sido mejor que nosotros. Nos ha costado mucho generar juego. Nos ha faltado tener más pausa con el balón, más calma, más precisión. Hemos perdido el balón rápido", afirmó en rueda de prensa en Mérida.

El cuadro andaluz, que quería llegar lejos como el año pasado cuando alcanzó la final de la Copa de la Reina, apenas pudo conectar con las delanteras.

"Hemos hecho un esfuerzo físico grande, pero en ataque nos ha faltado conseguir conectar con las jugadoras de arriba, crear alguna situación de peligro", dijo.

"Somos un equipo modesto, tenemos un estilo muy definido, pero hoy no hemos podido realizarlo. Somos un equipos capaz de crear mejores ocasiones y hacer transiciones pero hoy no lo hemos conseguido. No hemos tenido la contra que tiene el equipo habitualmente, un equipo con las ideas muy claras. No le hemos creado peligro", añadió.

Además, Toledo no quiso poner de excusa el desgaste del sábado por el duelo liguero ante el Barça. "No quiero poner excusa con el partido del sábado. Hemos tenido tiempo para recuperar, la Real ha sido superior", terminó.

LA ENTRENADORA DE LA REAL CONFIESA SU ALEGRÍA TRAS LA VICTORIA

Por su parte, la entrenadora de la Real Sociedad, Natalia Arroyo, confesó la alegría de todo el equipo por alcanzar la final de la Supercopa de España, un partido grande a los que quieren habituarse, pensando ya en un duro desenlace por el título el domingo en Mérida ante el Barça o el Real Madrid.

"Estamos contentas porque habíamos venido para intentar jugar otra final. Queremos habituarnos a eso, a estar en grandes partidos, grandes eventos. El equipo no venía con esas sensaciones de juego y energía que hoy sí se ha visto. Espero que este resultado nos enseñe el camino. Estamos contentas por el pase y por el cómo", dijo.

La técnica de las vascas compareció en rueda de prensa en Mérida después del triunfo (1-0) ante un Sporting de Huelva que apenas tuvo presencia ofensiva y se vio muy superado en el segundo tiempo.

"Teníamos que terminar de afinar en el último pase, con más intención. La segunda parte es mejor que la primera, pero se explica con el esfuerzo de la primera", apuntó.

"Ninguna preferencia, quería estar en la final, a partir de ahí, si puedo elegir algo es que se desgasten muchos. Quien llegue que llegue con las piernas lo menos frescas posibles", añadió, antes de valorar una final que será de máxima exigencia.

"Contra el Real Madrid no hemos jugado en partido oficial, contra el Barça tenemos sensaciones buenas recientes. Son los dos equipos más fuertes de la categoría, junto al Levante. Será una final súper dura quede quien quede. Les podemos ganar pero vamos a necesitar otra vez nuestra mejor versión y tener puntería", terminó.