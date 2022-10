Paola García, a la gran final del Mundial

A la gran final y por la puerta grande. Paola García Lozano ya tiene medalla asegurada en su primer mundial de karate gracias a una memorable actuación en la primera jornada mundialista en el pabellón de Konya, en Turquía, donde la deportista almendralejense ha ganado ampliamente todas sus rondas y se ha metido directamente en la final del sábado.

Señalar que, es un primer gran paso para Paola, aunque su cabeza está la posibilidad de ser la campeona del mundo y para ello, en la gran final, tendrá que derrotar a la representante de Japón, Aoba Furukawa.

Representando a España en la categoría junio de kata femenina, Paola saltó al tatami disfrutando de la experiencia.

"Lo he disfrutado mucho, en todo momento. Desde el calentamiento hasta cada uno de los katas que he tenido que hacer. Es una experiencia vibrante", decía nada más conocer que era una de las dos finalistas de las 46 participantes de todo el mundo.

Para acceder a la final, Paola ha tenido que pasar tres rondas muy duras, aunque en todas ellas ha tenido la máxima puntuación con un amplio margen de maniobra.

"Me he sentido muy bien en todo momento. Incluso he tenido la sensación que podía dar un puntito más, así que ahora tenemos que prepararnos bien de cara al sábado e intentar vaciarnos en la final".

Paola siente de cerca la confianza de su familia en la grada. Entre ellos su hermana Marta, que ha viajado para apoyarla y que tiene la experiencia de haber sido campeona del mundo.

La karateca extremeña ha sido la única que accede a la final de la delegación española de kata en este mundial de Turquía.