El memorial César Hernández Cid congrega a las futuras promesas del ajedrez extremeño

El II Memorial "César Hernández Cid, que organiza el Club de Ajedrez Ajoblanco, en el Hotel Medea Mérida, también incluye un torneo con 80 inscritos entre los que se encuentran jóvenes promesas de la región.



En la presentación del evento, el delegado de Deportes, Felipe González, ha animado a la ciudadanía emeritense a ver de cerca a las "futuras promesas del ajedrez regional", que vienen a complementar la "intensa agenda deportiva de la ciudad de este fin de semana".



El memorial arranca el viernes, a las 18,00 horas, con una simultanea para 25 personas con Karen Grygorian, "un gran jugador de talla mundial", y que es el jugador que más torneos ha ganado en España en los últimos años, según ha explicado el presidente del Club Ajoblanco, Pedro Rubio.



Grygorian es Gran Maestro desde 2013 y tiene 27 años. En la actualidad posee el récord de actuación en un torneo con una performance de 3103 Elo que la obtuvo en el torneo Ciudad de Famalicao en el 2019 superando los 3098 que obtenía el Italiano Fabiano Caruana que llegó a ser número dos del mundo en la Copa Sinquefield.



Ya el sábado, a las 10,00 horas, se celebrará el Torneo de Ajedrez en memoria de César Hernández Cid. Luis Sánchez, miembro del Club Ajoblanco ha destacado que es uno de los torneos de ajedrez más multitudinario de Extremadura con 80 inscritos y que va a repartir premios valorados en 500 euros entre todas las categorías.



Entre los participantes destacan el MF Tomás Zarzo (2307 Fide), David Castellanos ganador de la I Edición del Memorial Cesar Hernández Cid y jugador con más torneos en Extremadura en 2022, o Javier Jaramago, de 17 años, que ha logrado un subcampeonato de Extremadura absoluto.



También participará Cristóbal Gutiérrez, actual Campeón de Extremadura de Veteranos, Patricia Rivero, Campeona Sub 8 de Extremadura, Carlos Rivero, Campeón de Extremadura Sub 10, Marta Domínguez Campeona Sub 14 de Extremadura, Miriam Aguado, subcampeona de Extremadura Sub 16, además de varios integrantes de la Selección de Extremadura que han participado en el Campeonato de España en el mes de junio en Santander.



El torneo cuenta con la participación de jugadores de procedentes de Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Álvaro, Villafranca de los Barros, Zafra, entre otras localidades.