Flavia Lima rechaza otras ofertas y renueva por el Extremadura Arroyo

La brasileña Flavia Lima ha decidido, en las últimas hora, ser entrenadora una temporada más al equipo que milita en Superliga Femenina 2.

Lima ha explicado que, al igual que cuando llegó por primera vez como jugadora al equipo extremeño "tenía muy claro dónde quería llegar, ahora siento que no me gustaría salir de un club que me lo ha dado todo con la sensación agridulce que dejó la segunda mitad de la temporada anterior, en la que las lesiones y otros problemas se cebaron con el equipo".

La brasileña asegura que es una entrenadora muy joven, "solo llevo cuatro años en este puesto, tengo mucho que aprender todavía" y asevera que en esta situación "elijo seguir una campaña más en Arroyo, cumplir mis objetivos y confiar en que la próxima temporada sea exitosa, no solo en resultados deportivos".

En este sentido, ha manifestado que "desde ya" comienza a trabajar en el nuevo proyecto, "con la ilusión de conformar una plantilla más equilibrada y por supuesto que sea competitiva".

"Lo primero que voy a hacer es reunirme con las integrantes de la plantilla de la campaña anterior para saber de primera mano quién quiere continuar en el nuevo proyecto, quién quiere ser partícipe de una nueva ilusión y así seguir luchando por conseguir cosas importantes para este club", ha concluido Flavia Lima.