Más de 800 atletas disputarán en Serradilla el LI Gran Premio Cáceres de Campo a Través

Más de 800 atletas de todo el mundo disputarán este domingo, 6 de marzo, en Serradilla, el LI Gran Premio Cáceres de Campo a Través.

En concreto, esta prueba, decana de campo a través regional y la sexta más antigua del circuito nacional, figura por primera vez en el calendario de la World Athletics (WA) Cross Country Tour Gold, considerándose ya por tanto competición de nivel internacional.



Así pues, entre las atletas cabe destacar algunos nombres como Eva Cherono (Kenia), Likina Amebaw (Etiopía), Yasemin Can (Turquía) o las españolas Irene Sánchez Escribano, Carla Gallardo, Cristina Ruiz o Blanca Fernández de la Granja.



Mientras, la participación masculina contará con Joel Ayeko (Uganda), Aaron Kifle y Yemane Hailesoelasie (Eritrea), Thierry Ndikumwenayo (Burundi) o los españoles Dani Arce, Ibrahim Ezzaaydouni, Víctor Ruiz, Pol Oriach y el extremeño Yago Rojo, entre otros.



El circuito 'El Estanquillo' de la localidad cacereña está ya listo y preparado para acoger este campeonato organizado por la Diputación de Cáceres y el ayuntamiento serradillano, con la colaboración de la Junta de Extremadura, la Real Federación Española de Atletismo y de la Federación Extremeña de Atletismo.



El diputado de Cultura y Deportes, Fernando Grande Cano, ha presentado, en rueda de prensa, esta nueva edición de la prueba decana "y principal referente atlético del campo a través regional, además de ser la sexta más antigua del circuito nacional".



Grande Cano ha estado acompañado del diputado delegado de Deportes, Pablo Miguel López; el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Dan de Sande; el alcalde de Serradilla, Francisco Javier Sánchez, y el representante de la Federación Extremeña de Atletismo, Manuel Eugenio Casco.



El diputado ha destacado la importancia de una prueba que es la única con carácter itinerante dentro del calendario nacional. "Esto refleja nuestro empeño en llevar citas deportivas y culturales a toda la provincia, al margen del número de habitantes, con el deseo de mejorar las capacidades organizativas y la cultura deportiva entre toda la ciudadanía".



En este sentido, el alcalde de Serradilla ha transmitido la emoción que siente todo el pueblo serradillano por acoger una competición de nivel mundial, "que hará que los mejores atletas nacionales e internacionales corran por su ejido".



Además, tanto el alcalde como el director general de Deportes han destacado el espacio natural en el que se llevará a cabo la prueba, como es en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, "lo que nos indica los valores y recursos únicos que tenemos, y en los que tenemos que seguir trabajando".



EL CIRCUITO Y LA PRUEBA



El circuito El Estanquillo, ubicado próximo al caso urbano de Serradilla, cuenta con buenas prestaciones de trazado y de infraestructuras auxiliares. En él se han previsto tres trazados: uno de 1.500 metros, circuito grande o "A"; otro de 1.000 metros, circuito "B", y un recorrido más corto, de 500 metros, o circuito "C", previsto para categorías inferiores.



Es una superficie semillana, con poco diferencia entre el punto más alto y más bajo; cuenta con hierba en todo el recorrido y con una anchura suficiente tanto en la zona de salida como en la parte más alejada, contando siempre al menos con 6 metros.



El diseño del circuito, por su orografía y situación, permitirá que el seguimiento por parte de los espectadores resulte fácil y casi total en determinados puntos.



En cuanto a la prueba está abierta a la participación de los atletas de las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 (alevín), Sub 14 (infantil), Sub 16 (cadete), Sub 18 (juvenil), Sub 20 (junior), Máster (veteranos) y Absoluta (Senior-Sub 23) de hombres y mujeres. Siendo puntuable para la Liga Autonómica de Campo a Través 2022.



De entre los 800 atletas que se esperan, los habrá procedentes de las distintas comunidades españolas, así como de otros países, con una buena presencia de la élite nacional e internacional sobre todo en las categorías Senior-Sub 23 (Absoluta).



Cabe destacar que el cartel de esta edición está dedicado a varios atletas protagonistas de la edición disputada en el año 2018 en Moraleja, entre ellos los campeones de España de Campo a Través Carlos Mayo, Toni Abadía y Ayad Lamdansen. La prueba será retransmitida vía streaming a través del canal de Youtube de la Diputación de Cáceres.