Histórica plata de Paola García en la Liga Nacional de Karate senior

Paola García Lozano no deja de sorprender a todos, tanto a los que están habitualmente a su alrededor como a quienes le siguen en su progresión dentro del karate nacional.

Este fin de semana, la karateca almendralejense se ha colgado una histórica medalla de plata en la primera fase de la Liga Nacional de Karate disputada en Alicante.

Lo extraordinario no es sólo su segundo puesto, sino haberlo logrado en su debut en categoría senior de kata femenina con las mejores karatecas del país y con 16 años recién cumplidos, dando fe de su meteórica escalada.

"Ha sido un campeonato que he disfrutado mucho y me lo he pasado genial. Veníamos sin presión y con la idea de aprender y de medirme con las mejores. He tenido muy buenas sensaciones y en la final la diferencia ha sido muy pequeña. Sólo tengo motivos para estar muy contenta", ha señalado Paola García.

Paola fue imponiéndose en sus rondas y perdió por una diferencia de décimas en la final con Lidia Rodríguez. El bronce fue para Raque Roy y Gema Morales.

Después de ganar el título de campeona de Extremadura, Paola ha reafirmado su gran momento con este histórico segundo puesto que le hace ganar muchísima motivación para afrontar los siguientes retos.

Este fin de semana también tuvo un entrenamiento específico con el seleccionador nacional absoluto, Jesús del Moral.