La plantilla de Extremadura UD convoca una huelga para este fin de semana

Los integrantes de la primera plantilla del Extremadura Unión Deportiva anunciaron este jueves la convocatoria de huelga en protesta por la delicada situación económica que llevan atravesando desde hace mucho tiempo y en busca de "meter presión y hacer fuerza para que se resuelva".



Esta convocatoria comprende este viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27 de febrero, afectando a la visita al Racing Club de Ferrol. Es la segunda vez que el conjunto de la Primera RFEF decide tomar esta medida en esta temporada, tras hacerlo a finales de noviembre y después de que el pasado mes de enero el juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz decretase la liquidación del club.



"El pasado viernes, asesorados por AFE, iniciamos los trámites para convocar huelga este fin de semana. Damos este paso para meter presión y hacer fuerza para que esta situación se resuelva. Queremos tener motivos para competir de una manera justa y para ello es necesario ver las soluciones con una propuesta adecuada por parte del club", expresó Alex Murillo, uno de los capitanes del Extremadura UD, en declaraciones en rueda de prensa facilitadas por la AFE.



El jugador subrayó que "no" tienen "noticias" del club y que están "a la espera de que llegue una propuesta". "Y de hacerlo, consideraríamos ir adelante o no con esta huelga. Los futbolistas no podemos ser considerados responsables si echan al club de la competición", advirtió.



"Se nos propuso un reto que hemos cumplido salvando a la entidad. Ahora son los dirigentes los que deben poner su parte. Son esas promesas incumplidas las que nos han llevado a convocar esta huelga", añadió Murillo.



Por su parte, su compañero y también capitán Luis Peleteiro remarcó que "las condiciones" en las que viven en la residencia los futbolistas de fuera "no son óptimas ni saludables" y confesó que únicamente quieren "ser felices en el campo con un balón". "Pero ya son muchos meses de espera y el dinero no llega. En una palabra, no podemos seguir con esta agonía y la solución debe llegar ya", aseveró.



"Nos afecta a nivel familiar también, arrastramos muchas cosas a casa, sobre todo los que hemos venido a Almendralejo desde fuera. Estamos en el Extremadura UD para cumplir nuestros sueños como futbolistas, pero la realidad es que no disfrutamos en el campo, no somos felices. Nos hemos dejado el alma y el corazón por este club. Repito, debe llegar ya el dinero para pagar a futbolistas, técnicos, empleados, etc.", sentenció.



DIEGO RIVAS: "SE HAN INCUMPLIDO TODAS LAS PROMESAS"



La rueda de prensa se celebró en la ciudad deportiva del club de Almendralejo, y por parte de AFE acudieron su secretario general, Diego Rivas; el codirector de la asesoría jurídica, Ángel Rodríguez, y el delegado en Extremadura, Germán Rojas.



"Que quede muy claro, los futbolistas son las víctimas, nunca los culpables. Ellos han asumido el reto de salvar al club y mantenerlo en la Primera RFEF, pero desde el año pasado se han incumplido todas las promesas", advirtió Rivas.



El directivo confirmó "las condiciones infrahumanas" de los futbolistas del equipo extremeño que viven en la residencia. "No tienen comida, ni agua. Insisto, han cumplido como profesionales que son, hay que hacerles un monumento por su comportamiento", afirmó.



"Han abierto una última puerta y la única solución es que se cumplan las promesas hechas, que se pague todo lo que se debe y se solucione la situación de la residencia para evitar la liquidación del club", concluyó Rivas.