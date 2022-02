Semifinales "al rojo vivo" en el balonmano extremeño

El club Cafetería Europa Villafranca consigue una renta de seis goles para la vuelta de semifinales contra BM Dental Clinic de Villafranca.

Concretamente, en la primera semifinal de liga con dos equipos villafranqueses, los amarillos daban la sorpresa según lo mostrado en la liga regular, dominando el derbi tanto en defensa como en ataque, al descanso con 14 a 10 y resultado final de 28 a 22 dejando muestras del buen juego desplegado por el equipo dirigido por Cidoncha, de cara a la vuelta los de Cadaval tendrán que remontar esos 6 goles para acceder a la final.

A su vez, en Badajoz, el Sporting Garrovilla consigue dos goles de ventaja para la vuelta, tras vencer a UBP por 26 a 28 en el primer partido de semifinales. En un encuentro donde los visitantes llegaron a ir con renta de hasta cinco goles pero donde los pacenses no bajaron los brazos y consiguieron reducir la distancia hasta esa diferencia final dejando todo por decidir en la vuelta que se jugara este fin de semana en La Garrovilla, partido en el que previsiblemente no podrá jugar Manu García que abandono el encuentro por una lesión que no pinta bien.

Mientras, en la competición femenina ya está definida la final, que se disputará entre EMD Aceuchal y BM Surocer Zalamea. Las piporras, no perdonaron en la vuelta de semis, venciendo de nuevo al Padu con un rotundo 35 a 10 y reafirmando una vez mas su condición de favoritas al titulo liguero. Mucho más reñida venía la vuelta de playoffs entre BM Zalamea y UBP.

Las pacenses acumulaban una ventaja de 5 goles, pero las ilipenses con el pabellón abarrotado y animando a las locales sin parar, hizo que estas arrancaran muy fuerte, y a el descanso, ya habían superado esa diferencia (13 a 5) y se ponían con ventaja en la eliminatoria, ventaja que fue sostenida durante la segunda parte, alcanzando el resultado final de 24 a 17 y consiguiendo así una plaza para la final.

Por tanto, la próxima semana será de máximo interés, con el partido de ida de final femenina entre BM Zalamea y EMD Aceuchal, y la vuelta de semifinales masculinas en Villafranca y La Garrovilla, según informa la Federación Extremeña de Balonmano en una nota de prensa.