Aplazado partido AD Mérida-Vélez Club de Fútbol por los seis positivos en el equipo local

El partido que tenían que disputar este domingo, 6 de febrero, en el Estadio Romano José Fouto, la Asociación Deportiva Mérida SAD y el Vélez Club de Fútbol ha quedado aplazado por los seis casos positivos de Covid-19 en el conjunto emeritense. Así lo ha determinado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras haber estudiado el caso.



De este modo, a través de una nota de prensa, la entidad romana ha pedido a los aficionados que hayan adquirido entradas que las conserven y no se deshagan de ellas, ya que desde el próximo lunes, día 7, se podrán cambiar para el partido Mérida-Cádiz B que se disputará en el Estadio Romano José Fouto el domingo 20 de febrero a las 17:00 horas.



Asimismo, las entradas serán válidas para el día que se dispute el Mérida-Vélez (aún sin fecha y hora), según ha informado el club emeritense en una nota de prensa.



También, si cuando se confirme la hora y día del partido Mérida-Vélez el aficionado no puede acudir al estadio se le devolverá el importe íntegro de su entrada.



No obstante, para cualquier duda los aficionado pueden ponerse en contacto con el club en el correo electrónico info@admerida.es y en la Tienda Oficial de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Desde la entidad emeritense quieren enviar "fuerzas y ánimos" a los integrantes del club que han resultado positivos de COVID-19, a los cuales les desea "una pronta recuperación", concluye la nota.