Empleados del programa 'El Ejercicio Te cuida' alertan de un "nuevo intento de disolución"

Representantes de trabajadores del programa socio-sanitario de la Junta de Extremadura 'El Ejercicio te cuida' (ETC) han advertido este martes de "indicios" de un "nuevo intento de disolución" de esta iniciativa.

En concreto, se quejan de su "desaparición completa" del proyecto de presupuestos autonómico para 2022, así como de la publicación por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de una orden con la que se pretende "potenciar" el programa de dinamización deportiva mediante un "importante aumento" del presupuesto destinado al mismo, y "enmascaradamente deshacerse del incordio de un colectivo dispuesto a no renunciar a promover la salud mediante el ejercicio físico de forma efectiva y vinculada a la administración sanitaria".

De hecho, en este último caso, según indican los representantes de trabajadores del programa en una nota de prensa, se aprecia un "aparente intento de legitimar la absorción de funciones" del ETC por parte de otro de los programas más longevos instaurados en la región en la materia de actividad física.

Así pues, y aunque la argumentación de alcanzar todos los territorios de la región es una "idea encomiable", a juicio del colectivo, "la que subyace parece ser la de diluir el programa ETC en un entorno local que limite la participación de la administración, en cuanto a la promoción de la salud se refiere, a la concesión de cuantías económicas a entidades locales, y de paso deshacerse de la molestia de un colectivo dispuesto a no cesar en la reivindicación de seguir apoyando la preparación física en promoción de la salud, mover a los mayores y seguir siendo ETC".

A este respecto, los trabajadores se preguntan si se trata de un "problema de presupuestos", o está relacionado todo esto con el "proceso judicial" que los técnicos mantienen con la fundación, o si es "una mera vendetta".

En cualquier caso, "al margen de hipótesis y de excusas, y al margen de la minoría absoluta de este colectivo y de la absoluta del ejecutivo, si Extremadura así lo quiere, el ETC continuará", sentencian.

Tal y como recuerdan, el programa 'El Ejercicio te Cuida' nació en 2006 en la Universidad de Extremadura y bajo el amparo de la Junta de Extremadura. Su finalidad es proporcionar a la población destinataria (personas mayores de 55 años) un servicio basado en ejercicio físico, articulado en tres sesiones semanales de 60 minutos de duración, con la intención de mejorar o preservar los distintos componentes que intervienen en la condición física saludable.

Contribuir a la promoción de la salud y la prevención de las situaciones de dependencia; mejorar los estilos de vida saludables y ampliar los recursos comunitarios de apoyo a los sistemas de servicios sociales y sanitarios, son otros de sus fines.