Mérida acoge dos torneos del Circuito para aficionados de la Federación Extremeña de Tenis

El Polideportivo Guadiana de Mérida acogerá los próximos días 6 y 7 de noviembre, así como el 20 y 21 en la Sociedad Tiro de Pichón y Deportes Proserpina, el Circuito para aficionados de la Federación Extremeña de Tenis, que está compuesto por una serie de torneos dirigidos tanto a niños como a adultos de todas las edades y con niveles de juego desde iniciación a intermedio.

En concreto, el objetivo de estos torneos, es el que los participantes compitan con jugadores de su mismo nivel de juego y que se diviertan practicando el tenis.

A su vez, en Extremadura se organizan 19 torneos, de los cuales, 13 son individuales y 2 de dobles, y 4 Copas por equipos Sub-8, que se celebran siempre durante un fin de semana con las siguientes categorías: Sub 6 (de 4 a 6 años), Sub 8 (7-8 años), Sub 10 (9-10 años), Sub 12 (11-12 años), Sub 15 (13-14-15 años), Sub 18 (16 a 18), Absoluto (16 a 49 años), Veteranos (+50 años).

Además, dentro de cada categoría, los jugadores se agruparán por su nivel de juego y no habrá diferencia de género. A su vez, se establece siempre un partido de consolación, por ello cada jugador inscrito tiene garantizado dos partidos como mínimo por torneo y en el caso de los menores de 8 años, serán cuatro.

Los partidos con niños menores de 10 años, se jugarán con bolas especiales, menos pesadas, lo que les va a permitir jugar de una manera más divertida, según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Para disputar los torneos del Circuito de Aficionados, será necesario obtener la licencia de aficionados que incluye un seguro deportivo y su coste es de 15 euros para todos los jugadores, o bien licencia federativa, cuyo coste es de 30 € para menores de 18 y 45 para los mayores.

Para la inscripción en cada torneo, si el jugador tiene licencia de aficionados, abonará 5 euros para menores de 18 y 6 euros para los adultos, si cuenta con licencia federativa la inscripción será gratuita en los tres primeros torneos en los que participe, pasados los cuales, abonará el importe antes citado.

A su vez, solo por el hecho de participar, todos los jugadores inscritos tendrán un regalo de bienvenida: gorras, toallas, camisetas, muñequeras… Habrá trofeos para el campeón y finalistas de cada categoría y nivel.

Cabe destacar que esta competición va a tener una clasificación regional y nacional. Al final de año, los mejores clasificados, podrán ir al Máster Nacional. Inscripciones hasta el 4 de noviembre.