Zafra acogerá el próximo sábado el XL Cross de Atletismo Feria de San Miguel

El XL Cross de Atletismo Feria de San Miguel se celebrará el próximo sábado, 25 de septiembre, y por primera vez será en las pistas homologadas de la ciudad deportiva segedana y será una competición oficial.

Concretamente, esta prueba, que forma parte de las actividades deportivas habituales en la preferia de Zafra, está incluido en el circuito de carreras populares de Diputación de Badajoz, que se organiza en colaboración con la Federación Extremeña de Atletismo.

Una actividad que cuenta en Zafra con la participación del Club de Atletismo y del consistorio zafrense y cuyo principal objetivo es promover la práctica deportiva fomentando la convivencia del deporte popular y el federado.

Así, la concejala de Deportes de Zafra, Toni Toro, ha destacado en la presentación del cartel anunciador de la prueba que finalmente se hayan homologado las pistas de atletismo y se puedan celebrar competiciones oficiales en nuestra ciudad.

Asimismo, ha agradecido la colaboración del presidente del Club de Atletismo de Zafra, Domingo Pizarro, con el ayuntamiento para hacer realidad un proyecto "muy necesario" en Zafra, y ha anunciado que a partir del domingo día 26 de septiembre las pistas quedarán abiertas para la práctica deportiva.

Por su parte, Domingo Pizarro ha explicado que habitualmente en Zafra se hace un circuito urbano por el casco antiguo, pero este año se ha querido dar relevancia a la homologación de las pistas, tan esperada, de ahí que se haya decidido hacer este cambio.

Y es que, el pasado año, debido a la Covid, no pudo hacerse el cross y esta edición es "doblemente especial", según informa en una nota de prensa la organización.

De igual modo, el presidente del Club de Atletismo ha destacado la importancia que tiene para Zafra contar con estas pistas homologadas, aunque se han retrasado "mucho" debido a una "serie de problemas" y aún tienen que mejorar y dotarse de iluminación y material.

El plazo de inscripciones está abierto y puede formalizarse vía online o bien personalmente en la sede del club (avenida de la Constitución 9) de 21:00 a 22:15 horas. Las pruebas empezarán a las 17:15 horas con una marcha promocional y después se iniciarán las carreras, que se han adaptado a las medidas de la pista.

Correrán, por categorías, prebenjamín femenino y masculino, benjamín, alevín, sub14 infantiles, sub16 cadetes, chupetines, sub19 y sub 20, sub 23 y sénior, y los master A, B, C, D en femenino y masculino. Las distancias a recorrer irán desde los 100 metros de los más pequeños hasta los 5.000 de las categorías superiores.