En Arroyo de la Luz, 3X3 de Basket destinará beneficios a lucha contra Citomegalovirus

El sábado 21 de agosto, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar el 3x3 de Basket organizado por Arroyo CB, con la colaboración del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, Familias CMV, la Fundación Jóvenes y Deportes, la Federación Extremeña de Baloncesto, el Bar Deportivo, FiberTelecom, Deportes Pelayo e Innovartex. Además de numerosas empresas de la localidad.

Cabe señalar que, se trata de una edición solidaria a nivel local, para adaptarse a la actual situación epidemiológica y por primera vez no se celebrará en la Plaza Divino Morales, sino que las primeras rondas se jugarán en el Pabellón Polideportivo y en cuanto a las finales de cada categoría y la entrega de premios será en el Cine de Verano. (El aforo será limitado y sé contará con todas las medidas de prevención frente al Covid).

Toda la recaudación de las inscripciones de los jugadores irá íntegramente a la asociación Familias CMV, que luchan por mejorar la calidad de vida y fomentar la investigación de los pacientes con citomegalovirus y de sus familiares.

Se puede colaborar haciendo un donativo enviando un Bizum al 03574 (Bizum de la asociación FAMILIASCMV), para ello hay que pulsar en la opción de donación. También puedes colaborar y donar en la web www.familiascmv.org

El torneo consta de categoría absoluta, categoría sub 15, categoría sub 12 mixta y concurso de triples. Estableciéndose los siguientes premios:

Categoría absoluta: Primero: trofeo y 100 euros en material deportivo.

Segundo: trofeo y 80 euros en material deportivo.

Categoría sub 15: Primero: trofeo y 80 euros en material deportivo.

Segundo: trofeo y 60 euros en material deportivo.

Categoría sub 12 mixta: Primero: trofeo y balón.

Segundo: trofeo y balón.

Concurso de triples: Campeón: 40 euros y balón.