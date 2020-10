El Mérida sorteará durante ocho días 16 camisetas oficiales entre sus abonados

La Asociación Deportiva Mérida SAD sorteará durante ocho días un total de 16 camisetas oficiales "exclusivamente" entre todos los abonados realizados hasta la fecha de los sorteos.

Así pues, en estos sorteos que se realizarán los días 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 15 octubre, resultarán ganadores dos personas por día que podrán elegir indistintamente la primera o segunda equipación oficial del equipo.

Además, durante estos días, cuando cierre la oficina del Estadio Romano, a las 20:00 horas, se cogerá la lista de todos los abonados, incluidos los realizados esos mismos días, y aleatoriamente, mediante un sorteo, saldrán los dos ganadores.

De este modo, con la colaboración de FIlmaex, Filmaciones Extremeñas, a la que desde el club romano dan las gracias a través de una nota de prensa, la entidad también quiere premiar la fidelidad de sus abonados, que un año más apuestan por el club "a pesar de la difícil situación que atraviesa nuestra sociedad por la pandemia del COVID-19".

Precisamente, desde la entidad se irá anunciando cada día a los ganadores, que tendrán que presentar en días posteriores en la oficina del Estadio Romano su DNI para retirar la camiseta.

Por tanto, "si todavía no te has abonado, no dejes pasar esta oportunidad y además podrás obtener una camiseta oficial del primer equipo. ¡Abónate!", invitan desde el club romano.

Los interesados en participar en estos sorteos tienen toda la información en https://www.admerida.es/abonados/ y además pueden abonarse de manera online en https://www.admerida.es/abonos-online/