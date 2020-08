Extremadura no va a "consentir" una Segunda de 24 y pedirá "todas las cautelares posibles"

Ep.

El Extremadura UD avisó que agotarán todos los recursos que tengan en "la justicia ordinaria" si finalmente se acepta la propuesta de la RFEF a LaLiga de que LaLiga SmartBank de la próxima temporada tenga 24 equipos y que sólo desciendan su club y el Real Racing.

"Si se lleva a cabo, porque es una propuesta, acudiremos a la justicia ordinaria para defender nuestros intereses y porque sería ningunear a nuestra afición, ciudad, club y la región. Trabajaremos en pos de que la justicia nos dé la razón", señaló Manuel Franganillo este lunes en rueda de prensa.

El dirigente indicó que no han sido "ajenos desde el primer momento" a la polémica surgida por el 'caso Fuenlabrada' y que han estado "muy pendientes".

En este sentido, reiteró que, al no completarse la última jornada, "la competición no ha acabado". "Y hasta que no acaba no tienes oficialmente la condición de", explicó.

Franganillo aseguró que la recomendación de la RFEF "está fuera de lugar a todas luces" y lo argumentó recordando que la propia federación, "en las competiciones en las que tiene potestad", decidió que no hubiese descensos y sólo ascensos. "Nos sorprende que actúe de esa manera irracional", lamentó.

"Si hay 22 equipos, descendemos y punto, pero si son 24, no lo vamos a consentir y llevaremos a cabo todas las actuaciones legales que estén en nuestra mano y pediremos todas las cautelares posibles. No queremos perjudicar a nadie, pero tampoco queremos ser los perjudicados", advirtió.

El presidente del club extremeño sigue sin entender "la diferencia" entre su club y el Numancia. "Ha jugado los mismos partidos y ha descendido, y el Deportivo también aunque jugara. Respeto cada una de las razones de cada uno para defender sus intereses, pero también queremos que se respete la nuestra", subrayó.

Tras dar las gracias el apoyo recibido por las instituciones extremeñas, Franganillo confirmó que harán "frente común" con el Real Racing porque "lo más sensato es trabajar conjuntamente" y recalcó que después de una temporada marcada por "circunstancias excepcionales", se deben producir "decisiones excepcionales".

Finalmente, el dirigente discrepó en las posibles quejas de otros equipos de la categoría no implicados sobre lo que supondría un calendario con 24 ó 26 equipos y el menor reparto por los derechos televisivos. "Si se han jugado once partidos en un mes, creo que se pueden jugar 50 partidos en diez", remarcó.

"Y LaLiga, por la forma de trabajar, tiene suficientes recursos, sabiduría y capacidad para que ninguno se vea perjudicado", agregó sobre el reparto.