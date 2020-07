Junta autoriza venta de 2.500 entradas para partidos play off ascenso Segunda B en Mérida

La Dirección General de Deportes ha comunicado a la Federación Extremeña de Fútbol (FExF) la autorización para la venta de entradas de los partidos correspondientes al play off de ascenso a Segunda B.



En concreto, se trata de una decisión adoptada tras la reunión mantenida entre la Dirección General de Deportes, la Dirección General de Salud Pública y la Federación Extremeña de Fútbol en la que se ha supervisado el protocolo de prevención y seguridad frente a la COVID-19 que ha elaborado la FExF.



Así pues, los encuentros los disputarán el CF Villanovense y el Extremadura UD B, el sábado 18 de julio a las 22:00 horas; y el CD Coria y el CP Cacereño, el domingo 19 de julio a las 22:00 horas, en el Estadio Romano de Mérida.



El número de entradas autorizado será de 1.250 localidades por equipo y encuentro, de tal forma que el aforo máximo permitido en cada partido será de 2.500 personas. Cada club tendrá 500 entradas en Tribuna o Preferencia, según la zona adjudicada, y 750 en los fondos.



Tal y como recuerda la Junta en una nota de prensa, el Estadio Romano cuenta con un aforo aproximado de 14.500 localidades que se cubrirá, en este formato, a un 17 por ciento.



Ante este evento, la FExF ha planteado un protocolo de higiene y seguridad que establece, entre otros procedimientos, la venta previa de entradas; la toma de temperatura y la identificación de los aficionados en el acceso al estadio; franjas horarias de acceso para los aficionados de cada club a partir de la zona de localidades que tienen asignada; y el distanciamiento social de 2 metros, tanto en la zona de banquillos como en la zona de graderío entre los espectadores.



Además, para garantizar la distancia de seguridad entre butacas, se anularán mediante señalética aquellas que no sea posible ocupar. Existirán caminos diferenciados para la entrada y salida, así como circuitos de movilidad para la circulación de los espectadores dentro del estadio, todo ello debidamente señalizado mediante cartelería o marcas en suelo.



La movilidad de los espectadores se restringirá a la zona en la que esté ubicada su entrada. Existirán seis zonas en total, no siendo posible cambiar de zona durante el transcurso del partido.



Finalmente, el acceso al estadio se regulará en un primer anillo señalizado con las medidas obligatorias adoptadas (distanciamiento, uso obligatorio de mascarilla y gel hidroalcohólico) que serán controladas por la policía local y seguridad privada.