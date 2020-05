Farinato Race anuncia regreso de su circuito con batería de medidas prevención y seguridad

Así, Farinato Race ha trasladado sus pruebas a los últimos tres meses del año con Madrid UAX (3-4 octubre), Ponferrada (24-25 octubre), San Sebastián (7-8 noviembre), Sevilla (21-22 noviembre) y Mérida (6 diciembre).

Durante estos dos meses, desde que se decretó el estado de alarma, un equipo de Farinato Race ha estado buscando fórmulas para proteger a los participantes y esta batería de medidas ha sido diseñada para mantener seguros a todos los corredores, voluntarios y personal y cumplir con los requisitos de seguridad y salud.

Así, este grupo de trabajo ha diseñado diferentes pautas que cumplirán con todos los requisitos de prevención y, en cuanto a la limpieza y desinfección, se reducirán los puntos de contacto con el corredor para minimizar la interacción física entre los corredores y el personal del evento.

También se procederá a una limpieza y desinfección adicional de los puntos de contacto con los clientes en todo el Farinato Camp, incluida las áreas de recogida de dorsales, baños, medallas y camisetas, cronometraje y los obstáculos.

El desinfectante de manos estará disponible para su uso durante el evento, incluso alrededor de áreas de alto tráfico de personas, después de cada obstáculo, dentro y alrededor de inodoros portátiles y el agua de los avituallamientos estará sellada en lugar de estar disponible en vasos y la fruta se dispensará entera y plastificada.

Por su parte, en cuanto al equipo de protección personal, todo el personal del evento y los voluntarios usarán mascarillas. Además de las medidas de distanciamiento social, se solicitará a los corredores que se cubran la cara con mascarilla en los espacios comunes mientras esperan su carrera.

Las máscaras y guantes reutilizables estarán disponibles para su compra en la tienda Farinato y se instalarán protectores de metacrilato transparentes en los mostradores de recogida de dorsales, para crear una separación entre los corredores y el personal.

En cuanto a la medida de distanciamiento social, para poder controlar el flujo de personas en la zona de carrera, a cada corredor se le dará un horario específico de llegada y salida, para garantizar que el número total de participantes en cualquier momento se mantenga bajo estricto control.

Asimismo, el corredor será monitorizado para asegurar que el número de personas dentro del espacio del evento se mantenga en niveles aceptables en todo momento y las tandas se reducirán en número de participantes (las tandas de 200 se dividen en 4 de 50 personas y se sacarán cada 10 minutos) y se ampliarán en tiempo de salida.

También se proporcionarán carriles en los obstáculos con marcas en el suelo para detenerse en caso de estar ocupado y también en la recogida de dorsales. Antes de cada obstáculo, en cada calle habrá un dispensador higiénico que su uso será obligatorio antes de iniciar el obstáculo, así, el obstáculo siempre estará desinfectado.

Asimismo, se realizarán controles de temperatura sin contacto para todos los que accedan al espacio del evento y, una persona con lectura de temperatura corporal de 38 grados, no podrá participar ni tampoco estar en la zona Farinato Camp.

Igualmente, será de obligación que cada corredor firme una declaración responsable antes de la recogida de dorsales para reconocer que no está infectado por la Covid-19 y que no ha tenido, o ha estado en contacto a sabiendas, con alguien que haya experimentado alguno de los siguientes síntomas del virus los últimos 14 días, ya que, en ese caso, no podrá participar y su inscripción será canjeada para otro evento.

AJUSTES DE EVENTOS

Cabe indicar que, habrá algunos ajustes generales que se irán adaptando según avancen las circunstancias carrera a carrera, entre los que se encuentra que no se podrá inscribir el día de la carrera, se eliminarán temporalmente todos los obstáculos de agua y de carga y arrastre.

La instalación de duchas no estará disponible durante el tiempo que dure está situación y no se pueda retomar el contacto y no se realizará entrega de premios pública después de la carrera para evitar la reunión y garantizar que se cumplan las medidas de distanciamiento social.

Finalmente, para la zona de restauración se tomarán las mismas medidas de distanciamiento que en la entrega de dorsales y estas zonas no tendrán asientos, junto con marcas en el suelo colocadas para las personas que esperan en la fila.

Finalmente, la organización de Farinato Race no recomienda la participación de personas que puedan pertenecer a grupos de riesgo como mayores de 65 años o inmunodeprimidas.