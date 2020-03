Aplazados los encuentros baloncesto oficiales o amistosos en Extremadura hasta el 29 marzo

La Comisión Gestora de la Federación Extremeña de Baloncesto ha anunciado que se aplazan hasta el 29 de marzo todos los encuentros de dicho deporte oficiales o amistosos y las actividades organizadas por la misma en Extremadura ante la crisis del coronavirus.



En concreto, la decisión de la federación ha sido adoptada "por unanimidad" después de recibir el escrito de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura con su recomendaciones en relación a los efectos que está provocando el Coronavirus (COVID19), pero "sobre todo", con la "convicción" de implicar a "todos en conseguir que no se propaga este virus".



Así pues, una vez que finalice este periodo, la Comisión Gestora estudiará la situación a fecha de 30 de marzo, "para intentar retomar todas las competiciones y actividades" que organiza la FExB, "pero siempre en coordinación con la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y con los criterios y recomendaciones de las autoridades sanitarias".



De este modo, todas las Competiciones que dependan de calendarios nacionales como son los Campeonatos de España de Clubes de Baloncesto en Categoría Júnior, Cadete e infantil Masculino y Femenino, podrán ser modificadas, con el objetivo de que el Campeón de Extremadura de cada una de las categorías pueda participar en los distintos Campeonatos de España que organiza la Federación Española de Baloncesto.



El resto de competiciones se mantendrán el sistema de competición establecido "sólo variando las nuevas fechas y que serán comunicadas a todos los participantes", tal y como informa la federación en una nota de prensa.



Por último, incide en que esta decisión es "un acto de responsabilidad con tod@s los participantes" de sus actividades y competiciones, toda vez que en el citado deporte "es necesario desplazarse entre localidades y sobre todo que es un deporte de continuo contacto y es por ello que no se puede poner en riesgo la salud de tod@s".



BALONMANO



Por su parte, la Federación Extremeña de Balonmano ha comunicado también que ante la situación generada por el contagio del coronavirus, y con el fin de "evitar riesgos innecesarios para todos los participantes" en las competiciones organizadas, ha decidido suspender las competiciones en todas las categorías de dicho deporte en Extremadura, previstas para los dos próximas jornadas de partidos hasta el próximo 23 de marzo.



La decisión ha sido adoptada por el Área de Competiciones de dicha federación previa consulta con la Real Federación Española de Balonmano y la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura.



Además, el Área de Competiciones de la Federación extremeña de Balonmano procederá a formular una propuesta de nuevo calendario en el que se establezcan las fechas "más adecuadas" para la celebración de los partidos correspondientes a las jornadas afectadas.



No obstante, según informa la federación en una nota de prensa, esta medida estará sujeta a futuras comunicaciones por parte de los organismos competentes.