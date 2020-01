El juzgado de Zafra mantiene competencia caso de presuntos amaños de partidos de fútbol

Ep.

La Sala II del Tribunal Supremo ha acordado mantener en el juzgado de la localidad pacense de Zafra la competencia del caso por presuntos amaños de partidos de fútbol denunciado por la Fiscalía de Badajoz.

En concreto, el auto acuerda resolver en favor del Juzgado de Instrucción número 1 de Zafra la cuestión de competencia negativa planteada entre dicho juzgado y el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional sobre la investigación de un caso de presuntos amaños de partidos de fútbol denunciado por la Fiscalía de Badajoz.

Como fundamentos de derecho del auto, que recoge Europa Press, se apunta que de la exposición y testimonios recibidos se desprende que Zafra incoa Diligencias Previas por denuncia de la Fiscalía de Badajoz por presuntos amaños de varios partidos de fútbol en la provincia de Badajoz.

A raíz de la denuncia los servicios de Juegos de Azar del Cuerpo Nacional de Policía inició una "profunda investigación", solicitando la intervención telefónica, que fue autorizada, elaborando atestado, donde se pudo indagar la existencia de dos organizaciones dispares dedicadas al amaño de partidos de fútbol, correspondientes a las categorías de 2a división B) y 3a división, la primera organización; y 3a división de fútbol masculino y 1a división femenino, la segunda organización; en la que están implicados más de treinta investigados situados en tres niveles.

Entre ellos, una "pluralidad de jugadores", desarrollando su actividad en un amplio ámbito geográfico que abarca a todo el territorio nacional, operando desde distintos puntos, como Barcelona, Sevilla, Cádiz, Almería, Murcia y Valencia, gestionando la financiación tanto deportiva, mediática, como económica, toda vez que "el beneficio obtenido por la manipulación de los partidos, cuantificado hasta el momento en 840.000 euros, es relevante, no sólo desde este punto de vista económico, sino que también se han defraudado las expectativas de todos los aficionados y seguidores de los clubes, cuyos partidos han sido objeto de amaño".

En definitiva, aún reconociendo que el perjuicio no alcanza los 7.000.000 de euros, el auto recoge que "hay factores de naturaleza social y económica que permiten afirmar que la economía nacional puede verse repercutida por la importancia del deporte y la cantidad de partidos en los que se propuso realizar la manipulación, pero no se llevó a cabo por motivos ajenos a la trama (no salir en el mercado asiático de apuestas)".

Además, "hay múltiples perjudicados", considerando como tales, "no sólo a los clubes de fútbol cuya posición en la clasificación, o cuyas aspiraciones económicas ligadas a dicha clasificación han podido verse afectadas; sino también a los diferentes particulares, ubicados en España y en el extranjero, que habrán apostado a partidos sin saber que estaban previamente amañados, confiando en la integridad del juego".