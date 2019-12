Vara recibe a deportistas individuales patrocinados por la Fundación Jóvenes y Deportes

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado "satisfecho" con el rendimiento y el trabajo de los ocho deportistas extremeños patrocinados por la Fundación Jóvenes y Deportes (FJyD) a los que ha asegurado que esta entidad les seguirá apoyando y posibilitará además, que las personas que quieran practicar deporte, puedan hacerlo.

En concreto, el jefe del Ejecutivo regional ha hecho estas declaraciones durante el acto celebrado este miércoles en Mérida para entregar a ocho deportistas extremeños de alto rendimiento y que cuentan con el patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deportes, de un pack de uniformidad y del manual “Hablar bien para vivir mejor”.

Los deportistas patrocinados son el taekwondista Gabriel Amado Garagarza; el triatleta, Kini Carrasco Ávila; los atletas Javier Cienfuegos Pinilla, Álvaro Martín Uriol y Teresa Urbina Gómez; la piragüista, María Belén Díaz García, la deportista de halterofilia Loida Zabala Ollero; y el de tenis de mesa, Juan Bautista Pérez González.

A su vez, durante este acto, el máximo mandatario extremeño ha recordado que la Junta de Extremadura recibirá un premio del COE por las instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma, mostrándose "muy orgulloso" por el galardón, porque “no me preocupa que no tengamos un equipo de primer nivel, me preocupa que la gente que quiera hacer deporte cuente con buenas infraestructuras”.

Igualmente, ha señalado que “el deporte está de moda, es salud, es desarrollo personal, pero también es competición… es luchar contra uno mismo para mejorar”, ha admitido Fernández Vara.

GRAN APOYO DE LA JUNTA

Por su parte, en representación de los deportistas ha hablado Juan Bautista Pérez González quien ha valorado el "gran apoyo" que supone para el deporte las ayudas que presta la Junta de Extremadura a través de la Fundación Jóvenes y Deportes, apoyo que junto con las infraestructuras deportivas, son, según ha asegurado, la envidia de deportistas de otras comunidades autónomas.

También ha dicho que cada vez se la da más importancia al deporte en la región lo que repercute en que cada vez sea más importante y más conocido, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

En esta línea, ha asegurado que, además de con el apoyo institucional, cuentan con el del pueblo extremeño “somos un equipo: deportistas, instituciones y ciudadanos” y ha recordado que en un año preolímpico como éste, el patrocinio de la Fundación es una herramienta importantísima por el apoyo económico y de todo tipo que presta a los deportistas.

Cabe destacar que el acto ha contado con la interpretación de varias bandas sonoras originales de películas que enlazan con valores similares a los que representa el deporte a cargo del trío de metal de la Orquesta de Extremadura. Además, los deportistas han entregado al presidente de la Junta una camiseta firmada por todos.