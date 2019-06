Informe preliminar Guardia Civil apunta que en accidente de Reyes influyó exceso velocidad

Ep.



El informe preliminar de la Guardia Civil apunta que en el accidente en el que han fallecido el futbolista José Antonio Reyes y un familiar, y ha quedado herida una tercera víctima, influyó el exceso de velocidad que llevaba el vehículo siniestrado.



Según han informado fuentes de la investigación a Europa Press, la Guardia Civil remitió en la mañana de este pasado lunes un informe preliminar al Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 3 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) donde se recogen las primeras conclusiones tras haber realizado diligencias como medir las señales de frenada y calcular la distancia recorrida por el coche durante el accidente.



Este informe preliminar no descarta que una de las causas de este siniestro, que se produjo este pasado sábado en la A-376 a su paso por Alcalá, sea un despiste del conductor.



Cabe destacar, tal y como han indicado las mismas fuentes, que la investigación no ha concluido y que hasta dentro de un plazo de 15 días no se podrá conocer la velocidad a la que iba el vehículo.



Por otra parte, el director general de Tráfico en funciones, Pere Navarro, ha confirmado este martes que en el accidente de tráfico en el que perdió la vida este sábado el futbolista, está implicada la velocidad, aunque no ha especificado a qué velocidad iba en el momento del siniestro.