El XV Torneo de Ajedrez San Jorge de Cáceres cambia de ubicación

Ep.

El XV Torneo de Ajedrez San Jorge de Cáceres, que en las últimas ediciones se celebraba en el pabellón municipal de la Mejostilla, se ha tenido que trasladar este año al centro cívico del mismo barrio lo que ha obligado a reducir a la mitad el número de participantes por problemas de espacio.

Así, el sábado día 13 se darán cita unos 100 ajedrecistas frente a los 200 que participaron en las ediciones anteriores en este torneo que ha estado considerado como uno de los más importantes a nivel nacional, tanto por el número de jugadores que reúne como porque abarca todas las categorías, sobre todo en infantiles de 4 a 16 años.

Uno de los organizadores del certamen Marcos Costa ha explicado este martes en rueda de prensa que en el pabellón se celebra ese día otra competición y ha sido imposible coordinar ambos eventos, por lo que se ha trasladado a las dependencias del centro cívico donde se darán cita jugadores de varios clubes de la región como Mérida, Badajoz, Guareña o Don Benito, entre otros, junto a los clubes anfitriones de la capital cacereña.

La competición comenzará a las 9,00 horas y se jugarán siete partidas. No se elimina a nadie y se van acumulando puntos de manera que, al final de la jornada sobre las 18,00 horas, el jugador que más puntos haya sumado será el ganador de cada categoría.

Se establecen premios para seniors, los tres mejores jugadores de la categoría general, así como ganadores en sub 10, sub 12 y sub 14. También hay un trofeos para los tres mejores clubes y para las tres mujeres mejor clasificadas.

El Torneo de Ajedrez San Jorge está organizado por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Cáceres y el Club Castra Caecilia y forma parte del calendario habitual de actividades con motivo de la celebración del patrón de la ciudad, tal y como ha recordado el portavoz municipal Rafael Mateos, que ha acompañado a Costa en la presentación del evento.