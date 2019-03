El marchador llenerense Álvaro Martín, mejor atleta español de 2018 para la RFEA

Ep.



Los marchadores María Pérez y Álvaro Martín han sido distinguidos este sábado como mejores atletas españoles de 2018 en la Gala organizada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en la sede del Comité Olímpico Español (COE), además de haber sido reconocidos otros atletas en categorías inferiores o veteranas en lo que fue una gran fiesta del atletismo nacional.



El atleta de Llerena (Badajoz), que sucede en el trono al mediofondista Adel Mechaal, se proclamó el pasado año campeón de Europa de 20 kilómetros marcha en Berlín. "Me tomo este premio como un reto para intentar hacer el año 2019 mejor todavía. Cualquiera de los nominados podía haber ganado el premio", dijo sobre el velocista Bruno Hortelano y Luis Alberto Fernández, campeón del mundo de trail.



"Esto es lo bonito del atletismo español. Ha sido un año muy bueno y me alegro de que el jurado lo haya tenido difícil para elegir al ganador. Cualquiera de los tres lo podía haber ganado fácilmente", incidió Martín sobre el escenario del COE.



En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Martín Uriol ha dado las gracias por este "prestigioso" galardón y ha destacado a sus dos "grandísimos compañeros", en referencia a Bruno Hortelano y Luis Alberto Hernando.



Asimismo, y tras recordar que es el primer extremeño en lograr el premio, ha deseado que este 2019 sea "incluso mejor" que el pasado año.



Por su parte, María Pérez alzó el título de mejor atleta nacional aunque no pudiese recogerlo. La española, también campeona de Europa en los 20 kilómetros marcha en Berlín, releva en el palmarés a Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura, que lo había conquistado durante los seis últimos años. La cántabra participó este sábado en la entrega de premios.



La última vez que una marchadora ganó este premio fue en el año 2000, de la mano de María Vasco, bronce olímpico en los Juegos de Sydney. María Pérez no pudo ir a recoger el premio al encontrarse preparando el Campeonato de España que se disputa este domingo.



Por su parte, la Gala de la RFEA también condecoró a otros atletas por sus éxitos en 2018. Fue el caso de José Antonio Ureña, mejor español en veteranos tras batir el récord mundial de pentatlón M50, lograr tres récords de España y colgarse la plata en el Mundial y el bronce en el Europeo. En mujeres ganó Esther Pedrosa tras los cuatro récords de España, colgarse un oro, una plata y un bronce en los Mundiales y sus tres oros y un bronce en el Europeo.



Además, Diego García Carrera y María Pérez fueron premiados con el galardón de 'Mejores Atletas' en la categoría Sub-23 por el subcampeonato de Europa en los 20 kms marcha y el triunfo en la World Challenge, de un lado, y del otro, el título de campeón de Europa absoluto en Berlín, así como los récords nacionaes en 20 kms marcha ruta y 3.000 metros en pista.



Otros reconocimientos fueron para Aleix Porras y Sara Gallego, como mejores atletas Sub-20, Yasiel Brayan Sotero, que fue distinguido con el premio 'Generación Atletismo' tras proclamarse campeón de Europa Sub-18 y batir la mejor marca española de la historia en lanzamiento de disco (65,29). Junto a él, María Vicente, la gran promesa del atletismo nacional.



Entre otros logros, Vicente se proclamó campeona de Europa Sub-18 en Gyor, subcampeona olímpica de la juventud en Buenos Aires, y batió varias mejores marcas españolas de la historia en categoría Sub-18 a lo largo del pasado año. Cifras que la convierten en una de las grandes perlas en la canteral del atletismo nacional.



Además, el Playas de Castellón fue elegido como mejor club para hombres y mujeres, la Federación de Cataluña fue la premiada como mejor ente federativo, así como varias pruebas por su organización, entre ellas el Maratón de Valencia, la San Silvestre Vallecana, los meeting al aire libre y pista cubierta de Madrid o el ultra fondo de Cantabria entre otros.



Por último, Montse Mas ganó el premio "Mujer y Atletismo" y Daniel Jacinto, técnico de María Pérez, fue nombrado como mejor entrenador. También fueron reconocidos Ramón Cid y José García Grossocordón en el apartado de técnicos.