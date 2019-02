Subrayado el papel del deporte como motor del cambio social

El director general de Deportes, Manuel José Hernández, y la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Elisa Barrientos, han presentado la edición 2019 de la ‘Carrera de la Mujer’, que se celebrará el próximo 9 de marzo en Villanueva de la Serena, organizada por el ayuntamiento y la Fundación Jóvenes y Deporte.

Manuel José Hernández ha mostrado su satisfacción por la continuidad de este evento, destacando que no se trata de una moda pasajera, ya que tras 14 años sigue siendo referencia a nivel autonómico y nacional, siendo el objetivo en este 2019 superar la barrera de las 4.000 participantes, contando con la atleta veterana Tina María Ramos, elegida para ejercer como madrina regional en esta edición.

Además, ha recordado igualmente la importancia del papel transversal del deporte como motor del cambio social en cuestiones como la igualdad efectiva o el empoderamiento femenino en puestos de decisión, algo en lo que también ha hecho hincapié la directora del IMEX.

Elisa Barrientos ha recordado que esta prueba, que sirve para dar visibilidad al papel de la mujer en todos los aspectos, tendrá de nuevo como lema el hashtag #MujeresHastaLaCima – Contra la Violencia de Género, reafirmando que “las mujeres no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás” y que “una sociedad que no quiere contar con el 50% de su población y el 50% de su talento no puede avanzar”.

Ambos directores han destacado como novedad de esta edición la incorporación de Banco Santander como patrocinador e impulsor principal del evento en la esfera privada, pasando a denominarse la cita ‘Carrera de la Mujer #1l2l3 a correr por la Igualdad’, siendo un ejemplo claro de cómo esa colaboración público-privada es la mejor forma de trabajar por alcanzar los objetivos que conduzcan hacia una sociedad mejor y más justa.

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, Manuel Fernández, ha destacado también el arraigo que ya tiene el evento en la ciudad y su comarca, agradeciendo el trabajo de las instituciones implicadas, entre ellas la Diputación de Badajoz, y la amplia respuesta que siempre tiene esta convocatoria entre las mujeres de la zona.

Manuel Fernández ha anunciado que esta 14ª edición, cuya madrina local será la conductora profesional Miki Cardoso, tendrá igualmente su salida desde la Plaza de España serona, con un recorrido de 3 kilómetros por el centro de la ciudad, contando con un programa de actividades deportivas y lúdicas paralelas durante todo el día en el Parque de la Constitución.

Las inscripciones, cuyo coste simbólico volverá a destinarse a fines solidarios, podrán realizarse desde mañana presencialmente en las oficinas de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento villanovense o a través de la web oficial del evento (www.carreramujerext.com)