Atletas Sub23 CAPEX sacan plaza a nacionales: María Romero, Andrés Serrano y Lucía Sánchez

Lucía Sánchez realizó un salto de 11’79 m. en triple, después de competir el día anterior en Cáceres en longitud, con un salto de 5’40 m. Los dos saltos son mínimas para el nacional sub 23 que se celebra en Salamanca los días 9 y 10 de febrero.

Para este mismo campeonato, también han conseguido la marca mínima, una temporada más, María Romero y Andrés Serrano en 800 m. l. con 2’20’’92 y 1’55’’89 respectivamente. Solo decir que el éxito de los tres es poder decir que llevan asistiendo a nacionales desde la categoría cadete.

Los que se salieron de la pista fueron Manuel Ridruejo, que realizó una marca de 1’55’’21, que le sitúa 2º del ranking nacional sub 18 y Tijan Keita en los 60 m.l. que gano su semifinal y final con unas marcas de 6’’78 y 6’’79, marcas con la que estaría 3º del ranking nacional y mínima para los Europeos si fuese español.

Además, David Barroso en 800 m. l., Emilio Canónico en 60 m.l. y Pablo Amigo en 60 m.v. realizaron marcas personales en sus respectivas pruebas. Muy cerca de su marca personal se quedó Laura Randos y Raquel Fuentes en los 800 m. l. y Alberto Majuelo con una 4ª plaza en los 3000; en cambio, Raúl Fernández no tuvo su mejor día y Andrés Cortés sufrió una lesión en su semifinal de 60 m. l.

Valencia, Sevilla, Salamanca y Cáceres, otras competiciones del fin de semana.

En Valencia, compitió Miguel Ángel Ramo en el Gran Premio Ciudad de Valencia, con un 6º puesto y una marca de 8’’31 que le da derecho a participar en el nacional absoluto en Antequera los próximos 16 y 17 de febrero.

En la localidad de Santiponce de Sevilla, en el complejo arqueológico de Itálica, se celebró el cross internacional de Itálica, en la que estuvieron los atletas José Manuel Blanco en la prueba internacional de 10.000 metros y Naykare Rodríguez en la categoría sub 16 obteniendo un fantástico 4º puesto, después de competir el día anterior en Salamanca en un 3.000 en pista cubierta en el Intercomunidades.

En la localidad sevillana de Arahal, se dio cita los marchadores maters del club para disputar el Campeonato de Andalucía de Marcha, en la que Francisco Parra consigue hacer marca personal de 48’25 en los 10 km marcha. En cambio, Miguel Períañez tuvo que abandonar la prueba.

En Extremadura, tuvieron su oportunidad el grueso de atletas de CAPEX de competir y de superarse, el sábado en el II control de marcas en la Ciudad Deportiva de Cáceres, en la que no tuvieron su mejor día por el frío, lluvia y viento que no dieron validez a las marcas.

Y en la mañana del domingo se disputó la IV jornada de la liga de campo a través en Casar de Cáceres, en la que los pequeños atletas disfrutaron haciendo atletismo a pesar del frio.

Destacar los 3º puestos de Nathaniel Fernández en Sub 23 y Almudena Llerena en la prueba senior, los 4º puestos para Belén Ortega en sub 16 y Javier Rico en sub 14, el 5º puesto de Diego Taddey en sub 18 y el 9º puesto de Oscar Cruz en sub 23.

Fin de semana completo en la que todos los atletas han podido competir, ahora a prepararse para disfrutar del mejor atletismo extremeño el próximo día 26 en el Campeonato de Extremadura de invierno, que se celebrará e inaugurará deportivamente hablando en la nueva pista de Villafranca de los Barros.