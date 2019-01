El Extremadura Aparthotel MM Badajoz Masculino puntúa en casa del líder

El Extremadura Aparthotel MM Badajoz cayó este sábado ante el CV Emevé, primer clasificado y reciente campeón de la Copa Príncipe disputada en la capital pacense, con una derrota en el quinto set que permite a los de Nacho González sumar un punto más en la clasificación.



La expedición pacense, que acudió a la complicada cita con solo ocho jugadores -dos de ellos del filial-, y que tuvieron que soportar en el camino a Galicia las inclemencias de la lluvia y la nieve, se convirtieron en el primer equipo capaz de arañar puntos esta temporada al conjunto lucense.



El equipo visitante comenzó muy enchufado el encuentro y logró adjudicarse el primer set (18-25). Tras un inicio igualado, el tiempo muerto fue el punto de inflexión en el que el Club Pacense Voleibol comenzó a adquirir una renta que le permitiría ponerse por delante en el partido.



Los gallegos no tardarían en mostrar su calidad y apretaron el acelerador en el segundo set para lograr el triunfo por 25-16. Los locales pusieron pronto tierra de por medio y los de Nacho González no tuvieron opción de remontar.



El Emevé se pondría por delante tras ganar también el tercer set. En este período, tendrían una gran importancia los tiempos muertos, ya que después de empezar perdiendo, los pacenses conseguirían empatar en el marcador, para que más tarde el líder de la liga volviera a poner la directa hacia el 2-1, con el 25-19 final.



Los extremeños igualarían fuerzas en el cuarto acto, gracias una actuación colectiva bastante notable en el que estarían casi en todo momento por delante. Emevé apretó al final en busca de cerrar el partido en su favor, pero aquí los visitantes darían el do de pecho para establecer el 2-2 en el marcador con el 21-25 final.



Ya en el tie break, las fuerzas se mantuvieron parejas hasta el cambio de campo, donde el reciente campeón de la Copa Príncipe se llevó el choque con un 15-11 final.



Tras el encuentro, el entrenador Nacho González se mostró "muy satisfecho", asegurando que el equipo "ha competido mucho y muy bien durante todo el partido", lamentando la falta de acierto en algunos momentos decisivos.



La próxima semana, el Extremadura Aparthotel MM Badajoz recibe en Las Palmeras al Kinesiss Fisioterapia Oleiros. Por su parte, mañana el equipo femenino se mide al CV Sayre Décimas a las 12:00.