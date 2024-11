Libro de Pedro Poyato Sánchez aborda películas de Hollywood que contravienen norma clásica

El profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) Pedro Poyato Sánchez, natural de Castuera (Badajoz), ha presentado este lunes en la capital cordobesa el libro 'Hollywood desafía a Hollywood.

Películas que contravienen la norma clásica', editado por Comares, y perteneciente a la colección Interlingua, dirigida por Ana Belén Martínez López y Pedro San Ginés Aguilar.

Según la UCO, aún cuando el sistema de representación fílmico clásico de Hollywood se creía tan sólido como uniforme y bien definido, no por eso el mismo Hollywood dejó de producir películas que desafiaban el canon. .

Precisamente, el objetivo de este libro es abordar algunas de estas obras pertenecientes al período de esplendor del clasicismo hollywoodense, desde 'Sinfonía de la vida' (Our Town, Sam Wood, 1940) hasta 'Falso culpable' (The Wrong Man, Alfred Hitchcock, 1956), pasando por 'La mujer del cuadro' (The Woman in the Window, Fritz Lang, 1944), 'Un lugar en el sol' (A Place in the Sun, George Stevens, 1951) o 'La condesa descalza' (The Barefoot Contessa, Joseph L. Mankiewicz, 1954), entre otras, con miras a estudiar en qué términos plantean sus desafíos y sobre todo los rendimientos discursivos emanados de esos desafíos.

Se elabora así un trabajo que contribuye a arrojar un poco de luz sobre ese vasto movimiento cinematográfico al que se ha dado en llamar cine clásico de Hollywood.

"Todas ellas desafían el clasicismo instaurado por el propio Hollywood y, aun en el caso de valerse de un mismo recurso desafiante, cada una lo hace a su manera con miras a obtener un beneficio discursivo propio. Tal es lo que a nosotros interesa: no tanto el desafío, que también, como el beneficio discursivo obtenido de ese desafío. Pero desafío no quiere decir ruptura. Por ello, las nuevas formas emanadas de contravenir la norma, además de encontrar una justificación narrativa, han de ponerse al servicio de la continuidad exigida por el relato clásico", según ha explicado el profesor Poyato.

El libro va dirigido a estudiantes y público interesado en el cine como objeto de estudio y, en particular, a quienes se sientan atraídos por las películas clásicas de Hollywood. Una parte de esta publicación tiene su origen en trabajos ya publicados en revistas especializadas, como 'Signa', 'Cuadernos cinematográficos', 'Atalante', 'Trama' y 'Fondo o Quintana', que han sido convenientemente reestructurados para su inclusión en este nuevo contexto editorial. Otra parte, inédita, está destinada a completar el presente estudio del cine clásico hollywoodense.

El autor ha estado acompañado del rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez; la editora, Ana Belén Martínez, y las profesoras de la UCO María Ángeles Hermosilla Álvarez y Ana Melendo Cruz.

Pedro Poyato Sánchez (Castuera, Badajoz, 1956) es catedrático de Historia del Arte (UCO). Historiador y analista cinematográfico, entre sus principales libros se cuentan 'Introducción a la teoría y análisis de la imagen fotocinematográfica' (2006); 'Guía para ver y analizar Todo sobre mi madre, Almodóvar, 1999' (2007); 'Las imágenes cinematográficas de Luis Buñuel' (1998; nueva edición revisada y ampliada, 2008); 'El sistema estético de Luis Buñuel' (2011); o 'Identidad visual y forma narrativa en el drama cinematográfico de Almodóvar' (2015).

En la actualidad es responsable de la línea de investigación 'Patrimonio cultural y territorio', del Programa de Doctorado Interuniversitario Patrimonio, y dirige la Colección 'Estudios de cine' de UCOPress, Editorial Universidad de Córdoba.