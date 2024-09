'La Planitud' de Adrián García abre temporada expositiva en la Sala El Brocense de Cáceres

La exposición 'La planitud', obra del artista madrileño Adrián García, ha sido la encargada de abrir la temporada expositiva en la Sala de Arte El Brocense de Cáceres.



En concreto, esta muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 18 de octubre, fue inaugurada en la tarde de este pasado jueves en un acto al que asistió el autor de las obras, Adrián García, y la vicepresidenta y diputada de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez.



Así pues, durante su intervención, Gutiérrez anunció una nueva convocatoria pública para que los artistas puedan presentar sus proyectos con el objeto de exponer en las salas de la Diputación de Cáceres, "algo que no se había hecho hasta ahora, y han sido muchas las personas que preguntan cómo poder acceder a estos espacios para poder exponer sus obras".



En ese sentido, la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres adelantó que se está en el proceso de componer un nuevo consejo asesor "que valore los proyectos y que trabaje para dar difusión del trabajo" que se hace desde la diputación provincial, "un compromiso con el arte, en el que tienen cabida todas las disciplinas artísticas, con artistas de larga trayectoria como con nuevos talentos, ya sean nacionales e internacionales, y, por su puestos, de nuestra tierra".



Por el momento, Esther Gutiérrez avanzó algunos de los próximos nombres que expondrán en la Sala de Arte El Brocense, como Jorge Gil, Edu Comelles, Lorenzo Lumeras, Luciana Rago o Gemna Alpuente, entre otros.



"LA PLANITUD" Y "ESCENAS DOMÉSTICAS"



De esta forma, en el caso de la exposición 'La Planitud', la nueva temporada arranca con un planteamiento para el análisis, como es la batalla entre la reflexión, la trascendencia y el pensamiento crítico y la inmediatez, la superficialidad y el pensamiento lúdico.



Una lucha que, según el artista madrileño Adrián García, van ganando los segundos, tal y como se refleja en esta muestra, según informa la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.



El trabajo de Adrián García se divide en dos partes, una de ellas, que puede visitarse en la planta baja de la Sala El Brocense, lleva el nombre de 'La Planitud', término con el que el artista se refiere a la superficialidad y la inmediatez que van ganado el pulso a la reflexión, el pensamiento crítico y la transcendencia, una muestra inédita realizada específicamente para esta exposición.



"Me he inspirado bastante en las vallas publicitarias, un lenguaje cuyo fin es la venta, y muchas veces en detrimento de la verdad y la objetividad, y esta forma de ver la realidad y el mundo es una estructura quebradiza, frágil, que sujeta un mundo ficticio", señaló.



Por su parte, la segunda parte de la muestra se encuentra instalada en la segunda planta de la sala y se trata del proyecto 'Escenas domésticas', un conjunto de esculturas y cuadros en el que la naturaleza, con forma de montaña, es la protagonista.



"La montaña como inquilina de esquemáticos espacios arquitectónicos o como construcción-vivienda, de los que todo el mundo, de alguna manera, forma parte", señaló el autor.



Cabe destacar que exposición ya se puede visitar hasta el 18 de octubre en horario, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.



ADRIÁN GARCÍA

Adrián García (1969) es un artista cuya obra se mueve dentro del campo de la escultura, la pintura, el objeto y la instalación. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 1992, desde entonces ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas y en ferias de arte nacionales e internacionales como Art Miami, Bienal del Sur de Panamá, Digital & Video Art Fair. New York, ARCO, Estampa, Foro Sur o Art Madrid, entre otras.



Ha recibido premios y becas nacionales e internacionales entre los que destacan la Medalla de Oro de la Bienal Internacional de Alejandría, Beca de la Academia de España en Roma, Beca del Colegio de España en París, Beca Casa de Velázquez o los Circuitos de Jóvenes Artistas de la Comunidad de Madrid.