El XXIII Certamen Internacional de Cortometrajes "El Pecado 2024" se despide con éxito

El pasado sábado 3 de agosto se celebró la gala de clausura del XXIII Certamen Internacional de Cortometrajes “El Pecado 2024” en el en el Auditorio “Ciudad de Llerena”. Se proyectaron los cortometrajes ganadores y se entregaron los premios a los directores y productores de los mismos, presentes en el acto.

Entre ellos, podemos destacar la presencia de Luis Eduardo Pérez, director del cortometraje “Troleig”; José Antonio Gutiérrez, director de “Tumbas vecinas”, Pablo Conde, director de “La piscina vacía”, Juan Carlos Macías y Jorge G. Satí, directores de “Ego”, Pilar Pérez, directora de producción de Uniko Estudio Creativo, productora de “To bird or not to bird”; Andrés Sánchez, representante de la productora Vórtice, productora de “Encubierto”; y María Naranjo, directora de “Recuérdame Siempre”. Asimismo, tuvimos el placer de contar con la presencia de Francisco José Palomino Guerra, Secretario General de Cultura de la Junta de Extremadura, de Daniel Lara Rex, Alcalde de la ciudad de Llerena y de Iván López Vergara, Concejal de Cultura, Medioambiente, Sostenibilidad y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Llerena. La gala fue conducida por el actor Juanma Lara.

Certamen El Pescado 2024

En la presente edición, se han inscrito en El Pecado participado 1.093 cortometrajes, 794 cortometrajes españoles y 299 cortometrajes de 48 países de todo el mundo. Entre ellos, 11 extremeños y 1 de la Campiña Sur Campiña Sur, Tentudía y Sierra Norte. 51 cortometrajes han formado parte de la selección oficial del festival y se han proyectado 53 cortos. La gala estuvo amenizada por la actuación musical de “Mario Morgaño”.

Los cortometrajes ganadores de la presente edición han sido los siguientes:

FICCIÓN: (1.500 euros, jamón ibérico extremeño y estatuilla)

1º TROLEIG, de Luis Eduardo Pérez.

2º EL TRONO, de Lucía Jiménez.

3º AHORA VUELVO, de Lucas Paulino y Gabe Ibáñez.

PREMIO DEL PÚBLICO: (700 euros, jamón ibérico extremeño y estatuilla)

1º LA PISCINA VACÍA, de Pablo Conde.

2º TUMBAS VECINAS, de José Antonio Gutiérrez.

3º EL DESAYUNO DE LOS FUNCIONARIOS, de Javier Gómez.

ANIMACIÓN: (700 euros, jamón ibérico extremeño y estatuilla)

1º TO BIRD OR NOT TO BIRD, de Martín Romero.

2º WAN, de Víctor Monigote.

3º DEADLINE, de Idan Gilboa.

HUMOR: (700 euros, jamón ibérico extremeño y estatuilla)

1º TUMBAS VECINAS, de José Antonio Gutiérrez.

2º EL DESAYUNO DE LOS FUNCIONARIOS, de Javier Gómez Bello.

3º LA PURA REALIDAD, de Joaquín Gómez.

EXTREMEÑO: (700 euros, jamón ibérico extremeño y estatuilla)

1º EGO, de Juan Carlos Macías y Jorge G. Satí

2º MEDIUM, de Tomy Rayego.

3º WELCOME, de Alberto Molina.

PREMIO LINDA CHACÓN: (Al reconocimiento de la mujer por su trabajo profesional en el mundo

del cine: 300 euros y estatuilla. Premio patrocinado por la concejalía

de Cultura, Medioambiente, Sostenibilidad y Desarrollo Rural del

Ayuntamiento de Llerena)

MIRIAM DÍAZ AROCA, actriz del cortometraje LA PURA REALIDAD.

PREMIO PROMOFEST: (Difusión en 50 festivales internacionales. Premio patrocinado por la

distribuidora Promofest)

ENCUBIERTO, de José Luis Martínez.

CAMPIÑA SUR, TENTUDÍA Y SIERRA NORTE: (300 euros y estatuilla)

RECUÉRDAME SIEMPRE, de María Naranjo.

El certamen concluyó con las actuaciones de los grupos musicales “CALAMBRES” y “DJ FAKSTEIN”.

El XXII Certamen Internacional de Cortometrajes “El Pecado 2024” ha sido un rotundo éxito de crítica y público. Unas 5.000 personas han acudido como público a los diferentes actos del festival. La calidad de los cortometrajes proyectados ha sido excepcional y el público ha respondido con una asistencia masiva durante todas las jornadas. El festival sigue apostando por el cine a pie de calle con una programación sugerente y atractiva para el público.

El festival cuenta con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de La Junta de Extremadura y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Llerena.