Ladilla Rusa, Putochinomaricón, Nebulossa y Los Manolos estarán en Horteralia

El festival Horteralia (HTL), que celebrará su décimo tercera edición en Cáceres los días 18 y 19 de octubre, ha adelantado los primeros nombres de los artistas que se subirán al escenario del recinto ferial durante dos jornadas y en un espacio mejorado y ampliado.

Así pues, de momento, se sabe que el divertido electro pop de Ladilla Rusa y el inclasificable tecno-pop de Putochinomaricón abrirán Horteralia el viernes. Mientras, el mítico grupo catalán Los Manolos y los eurovisivos Nebulossa serán los protagonistas del sábado.

No obstante, el cartel de artistas se completará durante este mes de julio y, hasta el momento, Horteralia ya ha vendido 1.500 abonos que ahora se pueden adquirir a 39 euros y abonos VIP a 70 euros.

De esta forma, este primer avance contempla cuatro grandes nombres de la escena musical española actual. Ladilla Rusa, habituales de Horteralia, y creadores de grandes éxitos como 'Kit y los coches del pasado' o 'Macaulay Culkin', mientras que Putochinomaricón, el inclasificable proyecto de Chenta Tsai Tseng ha conseguido traspasar los sonidos del pop actual con su irónico pop dance.

Los Manolos, el mítico grupo de rumba catalana y creadores de la versión más bailada de la historia, 'All My loving'; y los representantes de España en Eurovisión este año, Nebulossa, que pondrán a bailar a todo el festival, con su himno 'Zorra', son las primeras confirmaciones para esta nueva edición del festival que parte la pana.

PRIMEROS ARTISTAS CONFIRMADOS

Ladilla Rusa es un grupo de electro-pop que nace en 2017 como una broma entre dos amigos de toda la vida: los periodistas Tania Lozano y Víctor F. Clares. Desde entonces, y siempre con el humor y la fiesta como bandera, el grupo ha popularizado canciones como Bebo (de bar en peor), Criando Malvas, Princesas o los que son ya casi himnos de verbena: Macaulay Culkin o Kitt y los coches del pasado, con los que han conseguido millones de reproducciones en las redes sociales.

Lo de Chenta Tsai Tseng es difícil explicarlo con palabras, porque con su alter ego Putochinomaricón ha conseguido trascender el tiempo. Con su propuesta, ha sido capaz de penetrar en el sentir de unos tiempos acelerados, difíciles, virtuales, imprevisibles. Es el que ha logrado representar las emociones post-millennial, desafiar los sonidos del pop más actual.

Lo suyo es el tecno-pop directo, con ecos de synth-pop, J-pop, disco y breakbeat, pinceladas del electro y autotunes varios. Pero lo que le va de verdad es el vitriolo. Sin tapujos. Te lo cuenta en Gente De Mierda, una de sus canciones más conocidas y, sobre todo, de las más celebradas en sus alucinantes directos, según informa la organización en una nota de prensa.

Los Manolos, creado a finales del año 1989 entre diez amigos de Barcelona, es un grupo esencial en la historia de la rumba en España. Su presencia en las Olimpiadas de Barcelona es todavía recordada por varias generaciones de españoles. Su delirante repertorio está basado en rumbas de Peret o Gato Pérez, adaptaciones a rumba de temas no-rumberos (All my loving, de los Beatles o Strangers in the night).

En su haber tienen algunos temas considerados iconos de la movida madrileña como El Gran Ganga de Almodovar & McNamara, Makok de Kaka de Luxe y algunos temas propios como Esa rumba va, Dame un beso o el impactante Hazme un francés, Inés.

Su estilo es inconfundible, trajes con la solapa de la camisa tipo "avión" y pantalones con pata de elefante, gafas de sol "de espejo" y patillas postizas, parodiando al típico personaje "Manolo" de los años 60-70. Una auténtica fiesta que por fin llega a Horteralia. Con ellos, el festival partirá la pana más que nunca.

Por su parte, Nebulossa es el dúo de electropop español que revolucionó Benidorm Fest 2024 y que acaba de representar a España en Eurovisión 2024 en Malmö, Suecia, con el himno que ha sacudido las pistas de bailes de toda España, ZORRA.

Originarios de Alicante y formado por la cantante María "Mery" Bas y el teclista y productor Mark Dasousa, Nebulossa se definen con una ecuación de dos factores, "mucho pop y mucho sinte". Su hit ZORRA es una muestra de su apuesta por las melodías y la música disco de los ochenta.

Cabe destacar que esta fórmula les ha hecho llegar a los más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify y a los más de 25 millones de streams en todas las plataformas. Sin duda, Nebulossa será una de las grandes estrellas del próximo Horteralia.