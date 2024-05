Un tributo a Tina Turner se une a conciertos de Camela y Melendi en la Feria de San Juan

Ep.

Un tributo a Tina Turner se une a los los conciertos de Camela y Melendi que tendrán lugar en la Feria de San Juan de Badajoz, que se celebra del 21 al 30 de junio y que volverá a contar con un recital de la Orquesta de Extremadura en el parque del río antes de los fuegos artificiales de la noche del 23.

Así, las actividades de la feria arrancarán el día 21 con la inauguración, y el sábado 22 a las 22,30 horas será el primero de los conciertos en el auditorio del recinto ferial con Camela dentro de su gira por su 30º aniversario y con un precio de entradas de 20 euros, que se pueden adquirir online o en taquilla ese día.

El día 23 tendrán lugar los fuegos artificiales y previamente, a las 22,30 horas, volverá a desarrollarse el concierto de la Orquesta de Extremadura que suele contar con una gran afluencia de público en el parque del río, mientras que el lunes 24 y tras la misa en la Catedral por San Juan, patrón de la diócesis, la Banda Municipal de Música ofrecerá un recital a las 13,00 horas en la Plaza de España y según las temperaturas que se registren ese día.

El jueves 27 será el concierto de Melendi en su gira '20 años sin noticias' a las 22,00 horas con un precio de entradas de 42 euros y que ya ha vendido más de 7.500; y el viernes 28 del espectáculo infantil 'El payaso tallarín' de Cantajuegos a las 21,00 horas y con entrada gratuita, aunque el horario podría variar en función del calor.

Finalmente, el sábado 29 a las 22,00 tendrá lugar un espectáculo de Rock FM, que consiste en un tributo a Tina Turner, amenizado por El Pirata con la participación de Aurora García, Cristina Saiz, Déborah Ayo y Toño López, con entrada gratuita con invitación que se puede recoger a partir del 5 de junio en las oficinas de Cope o de Turismo.

CARTEL ANUNCIADOR

Estos conciertos se han dado a conocer por el concejal de Cultura y Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, en la presentación del trabajo ganador del concurso del cartel anunciador de la Feria de San Juan 2024 de Badajoz, una obra de Lucía Garrido, natural de la ciudad de 21 años y estudiante de un ciclo superior de Gráfica Publicitaria en una escuela de arte de Sevilla.

Bajo el título 'Para todos los públicos', el cartel muestra las Casas Coloradas de la Plaza Alta y, en cada una de sus ventanas y arcos, elementos característicos de las ferias de noche y de día, como la luna y los fuegos artificiales, o un abanico y casetas, como ha explicado su autora.

Asimismo, ha detallado que es la primera vez que se presenta a este concurso, que se trata de una idea propia basada en un estilo geométrico y que no está hecha con inteligencia artificial, porque no la "maneja bien" y prefiere no emplearla, aunque la ve una herramienta que, usada adecuadamente, podría ser "útil".

El premio son 1.500 euros y ha sido elegido por un jurado formado por los expertos en publicidad, marketing y arte, Ismael Alegría, Alba Rodríguez y Laura Rastrollo.

En este mismo sentido y en relación a la inteligencia artificial, el concejal de Cultura y Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha precisado que en esta ocasión se han presentado 14 carteles a este concurso, que ha incluido como novedad en sus bases, tras lo sucedido con el cartel del Carnaval, que si se utilizaba inteligencia artificial fuese como herramienta, pero no como base principal en la realización del cartel.

También debían entregar el archivo digitalizado de trabajo para poder saber qué partes llevaba y no inteligencia artificial y poder valorarlo "bien".

En este caso, como ha explicado Lucía, no tiene inteligencia artificial, ante lo que el edil ha incidido en que en base a la experiencia del cartel de Carnaval la idea era apostar por el diseño, la creatividad y el arte y la capacidad de la persona a la hora de dibujarlo.