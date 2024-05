Diputación Cáceres anuncia una segunda edición del ciclo 'Tiempo negro' debido a su éxito

El programa 'Tiempo negro', que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, ha concluido con la exposición 'La columna de los ocho mil' y una conferencia del historiador José María Lama sobre este acontecimiento histórico ocurrido en septiembre de 1936.



En concreto, la vicepresidenta Primera de la Institución provincial cacereña, Esther Gutiérrez, ha valorado el éxito de las charlas que han configurado este ciclo que pretende "des-cubrir" y sacar a la luz lo que para muchas personas y para la sociedad en su conjunto fue un "tiempo negro", y ha anunciado que esa buena acogida de la iniciativa "da fortaleza a la siguiente edición".



En esta primera edición se ha contado, además, con los expertos en Memoria Democrática Jorge Moreno, Julián López, Laura Muñoz y Candela Chaves, que han abordado diferentes aspectos históricos de la Guerra Civil y la dictadura.



"Las guerras no solo enfrentan a militares en el campo de batalla. La mayoría de las víctimas de los conflictos bélicos no caen con las armas en la mano", ha asegurado el historiador José María Lama en su conferencia titulada 'La columna de los ocho mil. Extremadura, septiembre de 1936. El primer éxodo de la Guerra de España'.



Así, este pasado jueves se ha celebrado la última conferencia, que va acompañada de una exposición sobre el que se conoce como el primer éxodo de la guerra civil española, la huida de ocho mil personas desde el suroeste de la provincia de Badajoz hacia el noreste republicano de La Serena a mediados de septiembre de 1936, huyendo del avance de las tropas sublevadas.



La llamada 'Columna de los ocho mil' fue, finalmente, diezmada en las inmediaciones de Fuente del Arco, en Badajoz, como expuso en su conferencia José María Lama, según informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



Esta muestra, que se puede ver en la sala de exposiciones del edificio de Pintores 10 de la capital cacereña, comparte espacio con la que se inauguró el pasado mes, también dentro de este programa, titulada 'Depurados', una selección de documentos del archivo de la institución provincial y del municipal, que muestran la depuración y cese de funcionarios entre 1936 y 1945, 43 expedientes de empleados públicos que fueron sancionados, cesados o asesinados, entre ellos, el del presidente de la diputación Ramón González Cid.



Desde el 4 de abril, que comenzó esta primera edición de 'Tiempo Negro', se ha contado con la participación del antropólogo Jorge Moreno, quien ofreció la conferencia titulada 'Viaje al interior de un retrato: memoria, fotografía y franquismo'; y el también antropólogo Julián López, con 'Las formas retorcidas y viles de la represión: caso Josefa de la Calle, maestra en Cáceres, monja en Madrid y miliciana en Ciudad Real'.



También ha participado la arqueóloga Laura Muñoz, con su conferencia 'Desenterrando la represión: restos materiales de la Guerra Civil y el franquismo en España', y la historiadora Candela Chaves que habló de 'La depuración franquista del funcionariado de la Diputación de Cáceres (1936-1945)', además de José María Lama, con el que se cierra esta primera edición.



Y es que "en los tiempos en los que nos encontramos en los que algunos quieren derogar leyes de memoria que tanto ha costado consensuar, nos debemos rebelar y trabajar para concienciar, divulgar lo que pasó, que no se borre de la memoria y sanar el dolor, es la mejor forma de reforzar la memoria democrática", ha concluido Gutiérrez.