Museo Helga de Alvear prorroga su exposición dedicada al artista portugués Carlos Bunga

La última exposición temporal del Museo Helga de Alvear de Cáceres, 'Performar la naturaleza', dedicada al artista portugués Carlos Bunga, y cuya clausura estaba programada para este domingo, 12 de mayo, permanecerá abierta al público un mes adicional.

'Performar la naturaleza' es la primera gran exposición antológica en España del artista Carlos Bunga, quien acaba de ser galardonado con el Premio de Artes Visuales de la Asociación de Críticos de Arte de Portugal.

En su comunicado, el jurado resaltó la importancia de las exposiciones dedicadas al artista, entre las que destaca esta comisariada por la directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarães, y que acaba de ser prorrogada.

Según Guimarães, la exposición "afirma la filosofía y la dirección del programa del Museo Helga de Alvear, así como su responsabilidad, que es la de investigar y presentar la obra de artistas que tienen un lenguaje personal capaz de trasladarnos a lugares que antes no conocíamos y que ensanchan nuestra visión del mundo".

La exposición incluye diversas obras nunca expuestas hasta ahora y otras producidas ex profeso para la ocasión, entre las que destaca la instalación site-specific transitable "Habitar el color" (2024), de carácter efímero, y que desparecerá con la clausura de la muestra.

'Performar la naturaleza' puede visitarse en el Museo Helga de Alvear de forma gratuita de martes a sábado, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, y los domingos de 10,00 a 14,00 horas, hasta el domingo 9 de junio. También se puede disfrutar de una visita guiada a esta exposición los días 10, 17 y 24 de mayo, a las 19,00 horas previa reserva.

OTRAS ACTIVIDADES

Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Museo Helga de Alvear prepara una programación especial entorno a la pregunta "¿cómo imaginas el museo del futuro?".

Con este interrogante, la institución subraya la importancia de la participación de diferentes comunidades en su constante construcción y transformación e invita a todas las personas a reflexionar acerca del museo del futuro.

Siguiendo esta pauta, la institución lanzará una programación especial de actividades con énfasis en la participación ciudadana y la cocreación dentro del ecosistema de un museo vivo, siempre cambiante, profundamente inclusivo y abierto a la ciudadanía.

Con esta propuesta, el Museo Helga de Alvear se une una vez más al Día Internacional de los Museos organizado por el ICOM desde 1977, celebrando así desde Cáceres y junto a la comunidad museística internacional el papel fundamental de los museos para el bienestar y desarrollo sostenible de nuestras comunidades.

El museo cacereño ha organizado una visita en inglés 'Looking up, lookind down', que plantea un recorrido guiado en inglés impartido por Callum Tresnan (Stanford University).

La visita se centra en la importancia de la escala en el arte, llegando a la apreciación de una experiencia estética diversa de obras de autores como Ai Weiwei, Yves Klein, Louise Bourgeois, Richard Long y otros artistas destacados. La actividad será los días 8, 15 y 22 de mayo, a las 17,30 horas con reserva.

El cine también es protagonista en el Museo Helga de Alvear con la proyección del vídeo 'The Long Road to Mazatlán', obra del artista londinense Isaac Julien, el jueves, 16 de mayo, a las 19,00 horas.

El sábado, día 18, habrá un taller creativo para adultos por el Día Internacional de los Museos denominado 'Desordenar el Mundo' a partir de la serie 'Caprichos' de Goya. Y el domingo, día 19, se ha organizado una actividad para descubrir de cerca la labor de los profesionales que trabajan en el museo, desde el comisario hasta el mediador cultural.

Para los más pequeños de la casa, continúan los talleres creativos que se celebrarán a las 12,00 horas los días 11, 18 y 25 de mayo sobre diversas propuestas creativas, y en la Biblioteca del Museo Helga de Alvear, el club de lectura profundizará sobre la exposición de Carlos Bunga y, a partir del 21 de mayo, comenzará la lectura de la novela 'Los bisontes de Altamira', de Alberto Vázquez-Figueroa.