La Diputación de Badajoz estrena himno con letra y música del grupo Diván du Don

Ep.

La Diputación de Badajoz ha estrenado este viernes, día 19, su himno, la canción 'Tú me sabes bien', con letra y música del grupo pacense Diván du Don y que aúna tanto su patrimonio cultural o natural, como sus fiestas, su gastronomía o la idiosincrasia de su gente.



El diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, acompañado del cantante Paquillo 'Levita' y el violinista y teclista Christian Ivars, ha presentado en rueda de prensa dicho himno, que utilizarán en campañas promocionales o turísticas o en el Día de la Provincia y que ya está disponible, tanto en versión videoclip en internet como la canción en distintas plataformas.



Para Cabezas, que ha dado la enhorabuena a ambos músicos y al grupo, la Diputación de Badajoz "estrena himno", una institución bicentenaria, de 1812, que tiene bandera pero a la que le faltaba su himno, de manera que espera que este 'single' que presentan este viernes a nivel mundial se quede en la mente de todos los que los escuchen a partir de este día con una letra que "nos representa".



"Creo que la han clavado, porque nos identifica, ese patrimonio natural, cultural, la gastronomía, esa alegría, esa luz", ha destacado, para resaltar que esta canción y el videoclip, en el que se pueden ver localidades como Badajoz ciudad, Mérida o Jerez de los Caballeros o el patrimonio natural pacense, va a tener un impacto y acogida en toda la provincia y la región.



Acto seguido, ha resaltado que el que la canción venga de la mano de un grupo como Diván du Don, pacense con 20 años de historia, permite cerrar el "círculo". "Ttodo se queda en casa, tenemos talento, lo habéis visto con esta canción. No tenemos que envidiarle nada a nadie, como bien dice nuestro presidente, lo único que tenemos que hacer es darlo a conocer", ha defendido el diputado.



Así lo lo han llevado a cabo, ha continuado, desde la diputación y el Área de Cultura, Deportes y Juventud, con esa iniciativa, con la que dotan a la provincia de una canción que la identifique y que es una forma de contar con quienes hacen cultura, y tienen la capacidad y creatividad necesarias para dar voz a todos, a la par que ha apuntillado que 'Tú me sabes bien' "va a hacer las delicias, seguro, de todos los vecinos" y ha destacado su base rítmica con un toque aflamencado que también identifica al territorio provincial.



CORAZÓN Y SENTIMIENTO



Por su parte, Paquillo 'Levita' ha dado las gracias a la diputación y a Cabezas por apoyarles y darles la idea de la que surgió esta canción que fuera representativa de la provincia, ante lo que hicieron lo que les "dictaba el corazón" y "de primeras" dijeron que sí porque les "encantó", puesto que todos son extremeños menos él, aunque lleva 17 años en la región.



En este sentido, ha explicado que la canción también representa a quienes, como él, vienen para quedarse y que se siente también de la provincia, así como que, a la hora de componerla, quisieron expresar una forma de sentir y de ser, un sentimiento, y trataron de plasmarlo en este 'single' con cuyo resultado están "muy contentos" y que esperan que la gente lo quiera tomar como un himno de la provincia.



Christian Ivars ha agregado que la canción es como la "guinda" del "pastel" del grupo, como es su disco que sale este viernes, 'Umami', que ha comparado con "ese sabor adictivo que nos hace repetir, por ejemplo, cuando nos ponen un plato de jamón ibérico de nuestra tierra, lo tenemos ahí y no somos capaces solo de coger un poquito".



Como ha detallado, 'Tú me sabes bien' habla de la provincia, de lo bien que se está en Extremadura y a la que uno va y se queda, unas ideas que han querido transmitir en esta canción que también trata el arraigo, quedarse con ganas de más y disfrutar de la tierra y su gastronomía. Finalmente, ha dado las gracias a la diputación por las imágenes que han aportado para el videoclip, "el mejor maridaje posible" y que realzan la belleza de la provincia.