Cinco mujeres extremeñas crean el grupo musical EnClave Góspel (Extremadura)

Mujeres y amantes de la música, madres y trabajadoras en distintos ámbitos profesionales, extremeñas que buscan hacer realidad uno de sus sueños: que sus voces se oigan más allá de las paredes de sus casas. Son Ana Torres, María Ruiz, Ana Belén Minero Rodríguez, María José García Cantero y Verónica Angulo. Tres de ellas de Zafra, una de Llera y otra de Usagre, y acaban de crear EnClave Góspel (Extremadura), un conjunto musical que hace las delicias de quienes lo contratan para amenizar veladas inolvidables.

La música góspel, música espiritual o música evangélica, es la música religiosa estadounidense que surgió de los cientos de iglesias pentecostales, protestantes evangélicas afroamericanas en el siglo XIX y que se hizo muy popular durante la década de 1930. Así pues, aunque se trata de un fenómeno estadounidense, con el paso de los años se ha extendido por todo el mundo, y este es el caso de estas cinco voces increíbles.

En concreto, este grupo es el resultado de muchas horas de ensayos, de sacrificios, de estudios, de compatibilizar vida profesional y personal, y, en definitiva, de vivir bajo el lema de que ‘cuando se quiere, se puede’. Precisamente, ganas no les faltan a Ana, María, Ana Belén, María José y Verónica. En una conversación con Regiondigital.com, dan todos los detalles sobre el origen de esta agrupación con la que tienen la ilusión de ser conocidas no solo en Zafra, sino en toda la región y, ¿por qué no soñar?, a nivel nacional; de sus ensayos, así como de sus objetivos a corto, medio y largo plazo.

¿Cómo surge EnClave Gospel (Extremadura)?

Nace de la disolución del coro Illusion Góspel que, tras la pandemia, no consiguió restablecer su actividad, pues después de tanto tiempo sin poder vernos, la vida de sus componentes había cambiado y ya no fuimos capaces de ajustar las agendas de todos para poder continuar. Lo intentamos hasta la saciedad, pero finalmente fuimos nosotras cinco las que tomamos la determinación de reinventarnos y crear este nuevo quinteto femenino.

¿Quiénes, a día de hoy, formáis parte del grupo?

ANA: Mi nombre es Ana Torres, tengo 46 años, soy de Llera y trabajo en la Administración Pública.

MARÍA: Mi nombre es María Ruiz, tengo 36 años y soy de Usagre, aunque vivo en Zafra. Soy artista plástica y profesora de Educación Secundaria y Bachillerato de Artes.

ANA BELÉN: Mi nombre es Ana Belén Minero Rodríguez, tengo 40 años y soy de Zafra. Soy Técnico Infantil, me dedico a la artesanía y soy opositora.

MARÍA JOSÉ: Mi nombre es María José García Cantero, tengo 59 años y soy de Zafra. Trabajo como Auxiliar Sociosanitaria en Dependencia.

VERO: Mi nombre es Verónica Angulo, tengo 43 años. Soy de Zafra y trabajo como encargada de óptica.

¿Cuánto tiempo lleváis en el mismo?

Como quinteto unos seis meses.

¿Qué supone para vosotras formar parte de este proyecto?

ANA: Para mí es un chute de oxígeno en mi día a día de locura. La verdad es que me encantan los viernes porque sé que es el día en el que voy a hacer música de la que más me gusta y más me aporta.

MARÍA: Para mí supone una ilusión hecha realidad, ya que a pesar de haber pertenecido a varias agrupaciones musicales y haber recibido formación musical, nunca había tenido la oportunidad de disfrutar cantando en un grupo de este género musical que tanto me gusta.

ANA BELÉN: Para mí la música viene ligada desde pequeña, mi padre me dormía con ella y me enseñó a amarla. Desde bien chiquitita aprendí que era mi mejor medicina y es por eso que quise seguir creciendo durante trece años, formándome en clases de canto. Adoro la música en todas sus variantes, en especial la música negra, soul, jazz, blue. Formar parte de este proyecto es la ilusión que me mantiene viva.

MARÍA JOSÉ: Formar parte de este proyecto supone un reto personal, puesto que no sé inglés y la mayoría, por no decir todas, las canciones lo son.

VERO: Para mí, que no he tenido la oportunidad de formarme como cantante (que es mi pasión) supone un tiempo de aprendizaje y de compartir con mis compañeras lo que más nos enriquece.

¿Cuántas veces ensayáis por semana?... dependerá también de las celebraciones en las que se os requiera...

Como norma uno, los viernes; pero de vez en cuando y sobre todo si hay evento a la vista, quedamos también algún día extra o del fin de semana y hacemos un intensivo.

También os supondrá un esfuerzo, porque todas tenéis vuestras profesiones, familias... ¿merece la pena?

ANA: Aunque efectivamente es un esfuerzo pues tienes que preparar los temas, las voces de cada compañera, instrumentación y kilómetros (que yo vivo en Llera y ensayamos en Zafra que está a 40 kilómetros), además de ajustar tu vida familiar incluidos los horarios de mi niña, etc. pero todo merece la pena cuando disfrutas con los resultados de los temas que estamos haciendo. Está feo que yo lo diga, pero los temas que vamos terminando de montar ¡nos quedan muy ‘rechulos’! La verdad que, como digo, nos da un chute de energía positiva muy necesaria. Esto para mí es salud mental y paz interior, creo que incluso se nos alinean los chakras de forma natural (risas).

MARÍA: Sí, merece la pena cuando algo te gusta. Yo he asistido a los ensayos incluso con mi hija recién nacida hasta el día de hoy. Ya me tiene que gustar.

ANA BELÉN: Es verdad que a veces nos resulta complejo, la combinación de rutina, trabajo, familia, hijos, responsabilidades de nuestro día a día, pero es un compromiso que sabemos que tenemos y a la misma vez resulta muy reconfortante, porque la música te da vida, te da fuerzas y felicidad. La música te nutre por dentro y por fuera.

MARÍA JOSÉ: Aunque supone un gran esfuerzo, pues tengo que compaginar como ya han comentado mis compañeras trabajo y familia. Sin embargo, cuando me pongo a ensayar ese ratito es mío.

VERO: Sí, merece la pena. Opino igual que mis compañeras, cuando algo te gusta y te motiva y te sientes a gusto con tu grupo, no supone tanto esfuerzo.

¿Cuáles son los primeros pasos que estáis dando en el mundo de la música?

Bueno, primeros pasos no diríamos, la que más y la que menos ya ha tenido contactos previos con el mundo musical. Pero como nueva formación nos hemos marcado dos líneas que determinan nuestro tipo de repertorio. Por un lado, el dirigido a amenizar ceremonias tipo bodas, comuniones... Y, por otro lado, nuestro repertorio más personal dirigido a actuaciones culturales donde pretendemos disfrutar con el público de nuestra manera de vivir esta música tan especial.

En este lado más personal queremos incluir nuestra propia versión de temas actuales de pop, rock, de calado popular y armonizarlos a nuestra forma. Nos gusta que el público también forme parte de esta historia, así que promoveremos algunas canciones que sabemos que conocen para que puedan cantarlas y disfrutarlas con nosotras.

¿Por qué habéis elegido este género musical?

ANA: Como dijimos, todo surge porque formábamos parte de un coro góspel. A todas nos une este género musical y decidimos probar como quinteto y de momento estamos muy contentas.

MARÍA: Todas coincidimos en que especialmente disfrutamos con este género musical, y apenas hay grupos de género góspel en Extremadura.

ANA BELÉN: Como comentaba anteriormente, adoro la música en todas sus variantes, pero especialmente la música góspel es en la que más cómoda me siento, me inspira y me da un chute de energía positiva. La combinación de voces, la armonía y la impactación de las mismas te llena, te inspira y te emociona.

MARÍA JOSÉ: Porque es diferente a otros estilos y su cultura.

VERO: Creo que la mayoría de las cantantes que he escuchado han sido de color y en algún momento formaron parte de coros góspel. Es un registro que no suele oírse mucho y que a nosotras nos encanta.

De cara al futuro, ¿objetivos que os proponéis a corto, medio y largo plazo?

ANA: Bueno, soñar de momento es gratis, pero como somos personas con los pies en la tierra lo que queremos es formar un equipo sólido, que aprendamos mucho como cantantes de un grupo tan reducido. Es muy difícil hacer este tipo de montajes con solo 5 personas donde cada una tiene una armonía diferente y, por supuesto, nos hagan disfrutar.

MARÍA: Sobre todo, seguir creciendo musicalmente como grupo.

ANA BELÉN: Tenemos la suerte de habernos encontrado en el camino, compañeras con mismos gustos y estilos es algo que me parece maravilloso. Considero que hay que seguir dando luz a este proyecto, dando forma y movimiento, no sólo centrándonos en actuaciones en nuestra Extremadura, sino movernos en muchos más ámbitos. Es una música no común y que merece ser escuchada.

MARÍA JOSÉ: Seguir ensayando y grabar para quedar plasmado nuestro esfuerzo y el amor a la música.

VERO: Pues seguir aprendiendo y mejorar para hacer disfrutar a otras personas que amen la música como nosotras.

Soñar no cuesta nada, ¿cómo os veis, por ejemplo, de aquí a un año?

ANA: A mí me gustaría que siguiéramos ilusionadas con nuevos proyectos, que nos hayamos unido mucho más y que hayamos participado en seminarios o talleres que nos ayuden a mejorar como grupo góspel. Con eso, sería enormemente feliz.

MARÍA: Al menos, seguir ilusionadas y con nuevos proyectos.

ANA BELÉN: Totalmente de acuerdo con mi compañera Ana. Si hay algo que nos mantiene vivos es la ilusión. Seguir creciendo profesionalmente y personalmente. Tener una buena formación vocal y como grupo. Ganar tablas y experiencias y que nuestras voces se vayan moviendo de un lado a otro. Que las personas disfruten con nuestras actuaciones, considero que como músico, es el mejor premio.

MARÍA JOSÉ: ¡Pues qué más puedo decir¡ Bueno sí, que cuando nos vuelvas a entrevistar seamos famosas (risas).

VERO: Espero que teniendo más opciones de que nos escuchen y podamos seguir trabajando juntas.