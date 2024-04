Las obras de reforma del Museo de Cáceres siguen en plazo y estarán completadas en 2026

Ep.



Las obras del Museo de Cáceres, donde el Ministerio de Cultura va a invertir más de 6,2 millones de euros, siguen los plazos previstos y se espera que estén completadas en 2026, con lo que se conseguirá adaptar este espacio a un museo del siglo XXI, tras años de espera para esta reforma integral de uno de los centros culturales más visitados de la ciudad.



El director del museo Francisco Cerezo ha confirmado que la primera fase en el edificio de la Casa de los Caballos, donde se alberga la sección de Bellas Artes, concluirá este año y se espera que en verano se comience con el desalojo del edificio de Las Veletas para empezar la segunda fase de este proyecto.



El inmueble donde se encuentra el aljibe árabe quedará libre para que se pueda entrar a trabajar y entonces se adaptará la Casa de los Caballos, que ahora no se puede visitar, para abrirla al público, de manera que en el tiempo que duren las obras no se cierre el museo en su totalidad.



El vaciado de este edificio durará unos tres meses porque hay que embalar y trasladar colecciones arqueológicas que "son piezas muy delicadas", además de material de oficinas y otros enseres. Cuando comience la segunda fase se contará con un plazo de ejecución de 19 meses. La idea es que el museo no cierre al público y por ello los trabajos se realizan por fases que permiten seguir manteniendo la actividad.



"Una vez que se termine la obra, luego tiene que venir un periodo, lógicamente, de adaptación a lo que es la museografía. Hay que montar un museo entero de cero, se abrirá otra licitación pública para la adecuación museográfica", ha explicado Cerezo a preguntas de los medios sobre este asunto tras una rueda de prensa que ha tenido lugar este martes en el museo.



El proceso de vaciado del museo corre a cargo de la Junta de Extremadura que lo sacó a concurso por 65.000 euros para que lo llevara a cabo una empresa especializada en transporte de obras de arte.



La reforma del Museo de Cáceres se está llevando a cabo a través del Ministerio de Cultura que adjudicó la obra por 6,2 millones de euros, y consiste en solventar las deficiencias estructurales y de accesibilidad del propio edificio y en actualizar y modernizar las salas y el mensaje expositivo.



También está previsto actuar en el aljibe, que se vaciará y se repararán las filtraciones y los accesos. Algunas novedades que incluye el proyecto es la apertura de un minibar y una tienda de recuerdos.