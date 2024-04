La Imprenta de la Diputación de Badajoz edita un libro dedicado a historia de Salvatierra

La Imprenta Provincial de la Diputación de Badajoz ha editado un libro dedicado a la historia de Salvatierra de los Barros del historiador local Alfonso Domínguez, que pretende "llenar el vacío" en la historia y el patrimonio de la localidad pacense.



En concreto, 'Historia de Salvatierra. De la prehistoria a la Edad Media' es un proyecto cuyo objetivo ha sido el de arrojar luz sobre la "mal conocida historia local" de esta localidad, y que ha sido presentado en la institución provincial pacense con la presencia del autor; el diputado delegado del Área de Publicaciones, Imprenta y Boletín Oficial de la Provincia, Raúl Jareño; el alcalde de Salvatierra de Barros, Abel Caro; y el representante de la Asociación Socio-Cultural 'Amigos de Salvatierra', José Ángel Calero.



Así pues, según el autor, este trabajo pretende "llenar un vacío" en la historia y el patrimonio local de Salvatierra de Barros, de los cuales no se tenía "ni idea" hasta la década de los 80. Por eso, el libro hace un recorrido desde la prehistoria hasta la Edad Media no solo de la localidad, sino también del suroeste extremeño, una zona en la que "desde el punto de vista arqueológico, se ha trabajado muy poco".



Al mismo tiempo, Alfonso Domínguez ha agradecido la edición realizada por la Diputación de Badajoz, y cómo se han facilitado las gestiones por parte del Ayuntamiento de Salvatierra de Barros y la colaboración de 'Amigos de Salvatierra' en la redacción e investigación.



Además, 'Historia de Salvatierra. De la prehistoria a la Edad Media', tal y como ha detallado, no es un trabajo académico concebido para ser leído por especialistas, sino como una obra de divulgación accesible a cualquier lector.



Otro de los objetivos de este libro es que permita a los habitantes de la localidad pacense tener "consciencia" del espacio en el que viven y del patrimonio que poseen, como ha explicado Alfonso Domínguez, que ha hecho énfasis también en el fundamento sólido y científico del libro, fruto de un trabajo importante de investigación, consulta de fuentes o estudios de área recientes.



A su vez, Raúl Jareño ha manifestado su entera disposición y su enhorabuena al resto de ponentes; y Abel Caro ha remarcado la importancia del libro y su presentación, según indica la Institución provincial pacense en una nota de prensa.



Por su parte, José Ángel Calero, representante de la Asociación Socio-Cultural 'Amigos de Salvatierra', colaboradora en la elaboración del libro, ha recordado el objetivo de esta entidad, que pasa por defender y poner en valor el patrimonio local de Salvatierra de Barros.