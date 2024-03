El III Aniversario del Museo Helga de Alvear convierte al museo en un gran punto encuentro

El Museo Helga de Alvear ha convertido sus espacios y varias localizaciones del casco histórico en una fiesta ininterrumpida e inclusiva con el título Percutir el Museo | Drumming the Museum, más de 13 horas de programación y actividades –realizadas en su gran mayoría por músicos y artistas locales– a las que han asistido más de 7.500 personas (dato actualizado a las 23:30 h).

El arte y la música han dialogado al unísono y con un objetivo: crear un espacio activo de encuentro entre personas, ideas y comunidades.

"Esta gran celebración ha sido una invitación a todos los públicos, a celebrar el arte y la música y a compartir una experiencia individual a través de una experiencia colectiva", en palabras de Sandra Guimarães, Directora del Museo.

"Esta fiesta crea espacios activos de encuentro entre personas, ideas y comunidades. Una vez más, la filosofía del programa artístico es un museo abierto a todos, que comparte y celebra el arte. Un lugar de encuentros, un museo vivo, ¡un verdadero espacio vital!", ha añadido.

Para la celebración, se ha contado con un invitado y aliado de excepción, el artista Carlos Bunga, del que actualmente puede visitarse en el museo su exposición antológica Performar la naturaleza.

En referencia al aniversario, Bunga ha señalado que, "en un mundo polarizado y fragmentado, los momentos de celebración son oportunidades de conexión, empatía y acercamiento. Hemos querido celebrar juntos una coreografía colectiva, para despertar los sentidos y las emociones a través de la música y del cuerpo en movimiento en el espacio museístico, transformado en una plaza pública abierta a la participación".

"Es un privilegio trabajar junto a Carlos Bunga y tenerlo como invitado especial para organizar la fiesta de aniversario del museo", ha comentado Sandra Guimarães, Directora del Museo, que ha querido remarcar el carácter colectivo de la cita: "Siempre es motivo de alegría celebrar un aniversario y es un placer poder hacerlo con todos los residentes de Cáceres, con el equipo del Museo Helga de Alvear y con los artistas".

Trece horas de programación variada e inclusiva

¿Cómo puede la música sorprender a los visitantes fuera de las convenciones? ¿Cómo puede involucrar físicamente a las personas e intervenir en el acto de ver? ¿Cómo puede esto conducir a un compromiso personal más prolongado y profundo con las obras y un espacio de arte? Estas son algunas de las cuestiones que subyacen en una celebración como la vivida este 23 de marzo en Cáceres y en el Museo.

El público cacereño y visitante ha asistido con entusiasmo a una programación variada e inclusiva desarrollada desde las 10 de la mañana hasta las 23:30, con propuestas como la nueva performance de Carlos Bunga Procesión, 2024, en la que se ha caminado desde el Museo hasta el Palacio Godoy; la activación a través de la música de la instalación site specific Habitar el color, con la pianista Ana Paula Domínguez Lacarte; el trío de jazz de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres; los conciertos del camerunés Dominique Atsama en diferentes espacios del Museo; el pasacalles de la Banda Sinfónica de la Diputación desde la Plaza Mayor hasta el Museo; los talleres infantiles concebidos por Carlos Bunga o la tercera edición de las Helga's Dj Session, el punto final y musical de una jornada intensa.

Para este aniversario, el Museo ha contado con el apoyo de Ceres Motor, Mandel Motor, Sogrape, LAN y Cervezas Victoria.

Nueva exposición de la Colección Helga de Alvear

Además, este 23 de marzo, el Museo Helga de Alvear ha abierto al público el primer capítulo de la nueva exposición de la Colección Helga de Alvear, titulada ¿Puede el Archipiélago entrar en el Museo? #1 | Can the Archipelago enter the Museum? #1, en la planta -1 del museo, algunas de las cuales se exponen por primera vez. La exposición, comisariada por Sandra Guimarães, con María Jesús Ávila, Roberto Díaz y Miguel F. Campón, cuenta con obras de Thomas Hirschhorn, Dominique Gonzalez-Foerster, Daniel Buren, Haegue Yang, Etel Adnan, Rosemarie Trockel, Luc Tuymans, Francis Alÿs, Lygia Clark, Walid Raad, Cristina Lucas, Franz Erhard Walther, Christian Marclay y Carlos Bunga, entre otros.

"Se trata de una exposición de fragmentos, de imágenes en transición, de mundos plurales y complejos. Es una muestra que plantea preguntas en lugar de proponer soluciones", ha comentado la Directora del Museo, Sandra Guimarães.