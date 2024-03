El Museo Helga de Alvear celebra su Aniversario con Percutir el Museo/Drumming the Museum

El 23 de marzo el Museo Helga de Alvear convertirá su sede en una fiesta ininterrumpida e inclusiva, más de 13 horas de programación en las que el arte y la música dialogarán al unísono y con un objetivo: crear un espacio activo de encuentro entre personas, ideas y comunidades en las que se comparta y celebre el arte.

Para la celebración, se contará con un invitado y aliado de excepción, el artista Carlos Bunga, del que actualmente puede visitarse en el museo su exposición antológica Performar la naturaleza.

En la tarde del sábado 23, presentará una nueva performance, Procesión, 2024, creada ex profeso por el artista para este aniversario y, además, activará su obra Habitar el color a través de la música con la pianista Ana Paula Domínguez Lacarte.

Las actividades se extienden a lo largo del día, pensadas para todos los públicos. Así, podremos conocer de la mano del camerunés Dominique Atsama el ritmo ekang; los más pequeños podrán participar de talleres concebidos por Carlos Bunga (en torno al concepto de casa y refugio); habrá pasacalles que llevarán al público desde la Plaza Mayor hasta el Museo; conciertos de jazz que nos harán experimentar las obras de arte de una nueva forma y una nueva Helga's Dj Session para cerrar este día. En definitiva, propuestas que harán del Helga de Alvear un lugar de encuentro, un museo vivo.

Percutir el Museo | Drumming the Museum se plantea como una simbiosis entre la ciudad de Cáceres y el Museo Helga de Alvear. No solo los ciudadanos están invitados a participar de forma libre y gratuita en las actividades, sino que en su gran mayoría serán realizadas por músicos y artistas locales, y en más de una ocasión serán acciones que arrancarán en localizaciones de la ciudad y concluirán en las instalaciones del museo. Una propuesta de ida y vuelta entre el Museo y la ciudad, una fiesta compartida e inclusiva.

Para este aniversario, el Museo cuenta con el apoyo de Ceres Motor, Mandel Motor, Sogrape, LAN y Cervezas Victoria.

Dancing Philosophy, Thomas Hirschhorn

Nueva exposición de la Colección Helga de Alvear

Además, el 23 de marzo, el Museo Helga de Alvear abrirá al público el primer capítulo de la nueva exposición de la Colección Helga de Alvear, titulada ¿Puede el Archipiélago entrar en el Museo? #1 | Can the Archipelago enter the Museum? #1, en la planta -1 del museo, algunas de las cuales son expuestas por primera vez.

La exposición, comisariada por Sandra Guimarães con María Jesús Ávila, Roberto Díaz y Miguel F. Campón, cuenta con obras de Thomas Hirschhorn, Dominique Gonzalez-Foerster, Daniel Buren, Haegue Yang, Etel Adnan, Rosemarie Trockel, Luc Tuymans, Francis Alÿs, Lygia Clark, Walid Raad, Cristina Lucas, Franz Erhard Walther, Christian Marclay y Carlos Bunga, entre otros.