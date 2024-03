Boney M. Xperience, Soraya y Los Punsetes completan cartel del III Horteralia Madrid

HORTERALIA es el festival que siempre has soñado. Un evento que reúne lo mejor de la música del pasado, presente y futuro con 'outfits` de fantasía.

El festival más divertido del mundo desembarca de nuevo en Madrid con un cartel plagado de artistas dispuestos a darlo TO-DO. Fiesta, risas, sorpresas y bailes sin control están asegurados durante sus 13 horas de programación. El sábado 20 de abril tienes una cita ineludible en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.

#Hortefans de toda España lucharán de nuevo por alzarse con los premios 'Riñonera de Oro' y 'Hombreras de Plata'. Y es que Horteralia es el primer festival donde lo que ocurre en la pista es tan importante como lo que sucede en el escenario.

El protagonismo no sólo se lo llevan los artistas. El público, entregado a la causa, pone color, imaginación y muchas ganas de divertirse con 'outfits' elegidos para la ocasión.

Homenaje a Boney M., mitos de la música disco

Esta tercera cita en Madrid tendrá un claro componente internacional gracias a la presencia de Whigfield y Boney M. Xperience.

Éstos últimos recrean sobre el escenario la fuerza y la calidad del grupo de música disco más conocido de todos los tiempos; una formación que llegó a vender más de 170 millones de copias de sus álbumes, convirtiéndose de esta manera en uno de los proyectos musicales más exitosos de todos los tiempos.

Sus números uno en las listas de venta llegaron a convertirse en temas legendarios en las discotecas: Rivers of Babylon, Daddy Cool, Ma Baker, Sunny, Rasputin, Belfast, El Lute, ¡Hurra! ¡Hurra!, Kalimba de Luna y Brown Girl in the Ring son algunas de las grandes canciones que se han hecho eternas, generación tras generación.

Las cantantes de Boney M. Xperience actuaron con la gran leyenda icónica del grupo, Bobby Farrell, durante los últimos 20 años de su carrera artística. Después de que Farrell falleciera trágicamente, Edna Proctor, Tamzie Franssen y Maureen Fernandes se unieron con Dasilvian Bruce para llevar la esencia de Boney M. a otro nivel.

Este exitoso proyecto de tributo les ha llevado a países como Alemania, Rusia, Reino Unido, Francia o Australia, entre muchos otros. Ahora llegan a España y a Horteralia para rendir homenaje al grupo de música disco más grande de todos los tiempos, y, de paso, poner patas arriba la pista de baile.

Y MAS

En este cartel que invita al baile y a la diversión sin complejos, también la exponente de la música bailable es la cantante extremeña, Soraya, que desde que nos asombrara en su paso por OT en 2005 no ha parado de crecer.

Su voz, versatilidad, y capacidad para adaptarse a diferentes formatos, la ha hecho triunfar en las principales salas y discotecas de toda España. Este año se estrena en Horteralia Madrid para aportar ese punto discotequero que nos encanta.

Whigfield y Los del Río son responsables de dos de las canciones más bailadas de la historia de la música: 'Saturday Night' y 'La Macarena'. ¿Se puede decir más?

Whigfield hizo historia al convertirse en la primera artista no británica en debutar en el puesto número 1 en las listas de éxitos del Reino Unido. Su música cosechó grandes éxitos en países como Brasil, España, Canadá, Australia, Francia, los países nórdicos y América Latina.

Tras el éxito de esta canción, lanzó el álbum "Whigfield", del cual se desprendieron varios sencillos exitosos, como "Think of You", "Sexy Eyes" y "Close to You" que la consagraron como la reina de las pistas de baile en toda Europa durante la década de los 90.

En 1992, con motivo de la Exposición Universal de Sevilla, 'Los del Río' se dan a conocer en toda España al grabar la canción "Sevilla tiene un color especial", convirtiéndose en el himno oficioso del evento.

Sin embargo, su mayor triunfo llegaría en 1993 con "Macarena". La canción se convierte en un fenómeno social que traspasa fronteras y generaciones, manteniéndose en el número 1 de la lista Billboard durante 14 semanas consecutivas.

"Macarena" ha estado en eventos de gran envergadura como la campaña presidencial de Bill Clinton, los Juegos Olímpicos de Atlanta, la final de la NBA o el espectáculo de la Super Bowl en 1997. Actualmente, existen más de 4.500 versiones de "Macarena". Y este año, por fin, podremos hacer juntos la coreo.

Ladilla Rusa y King África, la fiesta de la fiesta

Horteralia volverá a echar humo en esta edición cuando llegue el turno de Ladilla Rusa. Habituales de HTL, Ladilla Rusa es un grupo de electro-pop que nace en 2017 como una broma entre dos amigos de toda la vida: los periodistas, Tania Lozano y Víctor F. Clares.

Desde entonces, y siempre con el humor y la fiesta como bandera, el grupo ha popularizado canciones como Bebo (de bar en peor), Criando Malvas, Princesas o los que son ya casi himnos de verbena: Macaulay Culkin o KITT y los coches del pasado, con los que han conseguido millones de reproducciones en redes sociales.

Y si Ladilla Rusa representa el baile más irreverente, King África, es la fiesta por antonomasia.

El cantante argentino, cuyo nombre real es Alan Duffy, es mundialmente reconocido por su energía y estilo festivo. King África destacó en la escena musical a finales de los 90 y principios de los 2000 con su contagioso sonido tropical. Su mayor éxito fue la versión en español del tema "La Bomba", con la que alcanzó la cima de las listas de éxitos en varios países latinoamericanos y europeos.

Los Punsetes, el indie más divertido

El espacio mas independiente y underground que no puede faltar en Horteralia es para Los Punsetes. Su presencia es sinónimo de calidad y contundencia. Inspirados en bandas de los ochenta como Pegamoides o Los Nikis.

Los Punsetes es un grupo de indie pop español formado en Madrid en 2004. Tienen el reconocimiento de la crítica por su sonido potente y oscuro, sus letras crudas e irónicas y la voz y los curiosos atuendos de la cantante Ariadna.

Su discografía está llena de grandes canciones como 'Amigos', 'Opinión de mierda' 'Maricas', 'Mabuse' o 'Una persona sospechosa', temas que forman parte de la historia de la música indie de este país y auténticos himnos para sus seguidores.

Un cartel muy bailongo

Una parte muy importante de Horteralia es su componente festivo. El baile y la diversión son condimentos fundamentales que exige todo #hortefan.

De ahí, la presencia del autor de 'No rompas mi corazón', un auténtico fenómeno de masas que alcanzó los primeros puestos en las listas de éxitos consiguiendo récords de ventas. Esto ocurrió en los albores del presente siglo, y su responsable es Coyote Dax.

Otra artista con ganas de romper la pista de baile será Natalia. La cantante, presentadora y compositora, es un referente de la música pop Española, sus singles acumulan millones de visitas y han calado en la memoria de toda una generación.

Después de 22 años de carrera, 6 discos en el mercado y más de 17 singles digitales, la cantante sigue imparable siendo una cara habitual de TV, prensa y los eventos más relevantes.

Duelo de Divas

Es más que una diva, es todo un mito, un icono de toda una generación, Yurena. Pisa por tercera vez el escenario de Horteralia convertida en toda una Superstar.

Su popularidad llegó en el año 2000 con el éxito de 'No cambié' y desde entonces se ha labrado una carrera a base de trabajo y sacrificio.

En los últimos años, su figura se ha convertido en imprescindible. Es santo y seña del 'electrodance 'en España y todo un icono LGTBI. Toda una estrella para los hortefans, tanto es así que Los Javis, de la mano del director Nacho Vigalondo, van a producir una serie para Netflix que repasa su carrera, 'Superestar'.

El gran duelo de divas de esta edición lo protagonizarán dos de nuestras grandes artistas habituales: Malena Gracia y Yola Berrocal.

Hace muchos años, revolucionaron la televisión junto a Sonia Monroy con su grupo las Sex Bombs. Hoy, por separado, siguen revolucionando escenarios por toda España. Iconos televisivos, siempre provocadoras, su paso por Horteralia no dejará indiferente a nadie.

La libertad en el escenario la pondrá Futurachicapop. El cantante Sergi Fabregat, de 28 años, 'sale del armario' a lo grande como gran apasionado del pop que invita a llorar en la pista de baile como Futurachicapop, y reivindica a todas las divas del género que le han marcado.

Y quien hoy es una de las banderas de la libertad y la diversidad en nuestro país, es la polifacética Inés Hernand. Un auténtico huracán escénico que ha roto todos los moldes de la comunicación actual.

En Horteralia, estará en su faceta de dj, habiendo pinchado ya en festivales del panorama nacional y en alguna de las salas más famosas de España. Inés se atreve con Horteralia para hacer saltar y disfrutar a sus asistentes con una sesión fin de fiesta que promete ser inolvidable.

Mucho humor y mucho baile

El condimento que no puede faltar en cualquier edición de Horteralia es el sentido del humor y el baile. Como cada edición, los responsables de poner este ingrediente tan importante será el equipo de animación de Horteralia, capitaneado por Cherri Coke Dj.

Sus coreografías y playbacks entre actuación y actuación consiguen que la fiesta no tenga tregua en Horteralia. Este año además contarán con las apariciones estelares de las Drags Estrella Xtravaganza, Vania Vainilla y el grupo Turista Sueca.

Entradas a la venta

Horteralia ha agotado las entradas de las tres primeras ofertas de lanzamiento y en este momento las entradas se pueden adquirir a un precio de 39 euros (+g.g), la entrada general, y 90 euros (+g.g), la entrada VIP.

Las entradas pueden adquirirse en horteralia.com, wegow.com y a través de las propias RRSS del festival.