En la Sala Pintores, 'Nos-otras' muestra representaciones de mujeres de diversos artistas

La exposición 'Nos-otras' muestra en la sala Pintores 10 de Cáceres una veintena de obras pictóricas que ofrecen una representación de la mujer y una visión femenina en diversas disciplinas artísticas.



La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, ha inaugurado esta muestra, comisariada y coordinada por los técnicos de la diputación Alberto González y Marisol Verde, que reúne obras pictóricas que tratan, de una u otra manera, sobre la representación de la mujer y de lo femenino.



Firmadas tanto por artistas mujeres como hombres, las obras expuestas pretenden incidir en el cambio de rol de la mujer en el Arte, no sometido ya a cánones de belleza ni a actitudes pasivas.



Obras de Eulogio Blasco y Eugenio Hermoso conviven con lecturas contemporáneas de lo femenino donde pueden verse nombres de artistas actuales tales como Inma Saez o Ángeles Agrela, ganadoras del Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense; extremeñas como María Jesús Manzanares o Ana Hernández de San Pedro, sin faltar tampoco la mirada de ellos con obras del portugués Valter Vinagre o el castellano Ignacio Llamas.



Gutiérrez ha resaltado la necesidad de una exposición como ésta, en la cual se reflexiona sobre los desafíos afrontados y los que aún quedan por superar a través de la evolución de la imagen de la mujer artista y en el arte.



Según la vicepresidenta, "si ustedes miran a su alrededor se puede apreciar perfectamente la evolución en cuanto a la selección de las obras y los tiempos, desde una imagen cosificada, desde el punto de vista de la belleza y el deseo, hasta una evolución mucho más reivindicativa".

La muestra 'Nos-otras. Visiones de lo femenino en la colección de la Diputación de Cáceres' podrá visitarse hasta finales de marzo, de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas.



LECTURA DE POEMAS

En el acto de inauguración, se contó con la participación de niñas y mujeres jóvenes y adultas que pusieron la nota sonora y reivindicativa a la jornada con la lectura de varios poemas.



Irene Sánchez Carrión, profesora y poeta, acercó a las personas asistentes a "otra Penélope", una versión de mujer que decidió no limitarse a esperar a Ulises durante 20 años, sino a disfrutar de "los placeres de la vida".



Tres alumnas del IES Norba Casaerina recitaron, en inglés y en español, el poema Still I Rise/ Y aún así, me levanto, de Maya Angelou; también hubo espacio para las poetas latinoamericanas Ida Vitale, Gioconda Belli y la malagueña María Victoria Atienza... para concluir con la poderosa lectura de Emma Román, de 8 años, quien puso el broche de oro al acto con un poema de Rosalía de Castro.