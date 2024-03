La programación de marzo de la Filmoteca de Extremadura pone el foco en la mujer

En total, se proyectarán catorce películas agrupadas en seis ciclos: 'Clásicos de la Filmoteca'; 'Una de las nuestras'; 'La mirada internacional de la mujer'; 'Los Goya en femenino'; 'Foco festivales' y 'Filmoeduca', además del ciclo 'Filmoteca itinerante'. De las catorce películas, trece de ellas están dirigidas por mujeres.

Así lo ha señalado el director de Medios Audiovisuales y Filmoteca, Antonio Gil Aparicio, durante la presentación de la programación de marzo.

Gil Aparicio ha puesto de manifiesto la creciente importancia de la mujer en el cine; de hecho, el 61 % de las candidaturas a los Premios Goya de este 2024 estaban protagonizadas por mujeres, añadiendo que "lo que necesita el espectador es que le transmitan emociones, da igual quien dirija".

Otro de los datos aportados es el notable aumento de público en las sedes de la Filmoteca, con respecto a enero y febrero del pasado año. Si en 2023 fueron 2.510 los espectadores, en 2024 estos datos llegan a los 4.493 (a falta del número de asistentes a las tres proyecciones del último día de febrero) cuando se ha colgado en varias ocasiones el cartel de aforo completo, con muy buenas expectativas para el mes de marzo.

PROGRAMACIÓN DE MARZO

Las proyecciones de marzo se inician el viernes, 1 de marzo, en la sede cacereña con 'El sueño de la sultana', película perteneciente al ciclo 'Una de las nuestras', destinado a difundir las películas con producción y participación extremeña.

Este film de animación, que cuenta con la participación de la productora extremeña The Glow Animation, viene acompañada de una exposición que podrá verse durante todo el mes de marzo en la sede de la Filmoteca en Cáceres, en la que se muestra el proceso de creación de la película.

Tras su proyección se realizará un coloquio en el que participarán la directora de producción de la cinta, Pilar Díez, así como la directora general del Instituto de la Mujer, Beatriz Arjona, José María Fernández de Vega, responsable de The Glow Animation, y el propio director de la Filmoteca. A esta proyección también asistirá el secretario general de Cultura, Francisco Palomino.

'El sueño de la sultana' ha estado nominada a mejor película de animación en los Premios Goya, en los Forqué y en los Premios Quirino, además de haber obtenido dos nominaciones en el Festival de San Sebastián.

'Las hermanas Munekata', la primera de las doce películas realizadas por Yasujiro Ozu en los años cincuenta y sesenta, y una de las menos conocidas de toda su obra, será la obra que se proyectará dentro del ciclo 'Clásicos de la Filmoteca' gracias a un proceso de restauración y digitalización y tras décadas sin poder verse en occidente por motivos legales. Esta será la única de las películas de las que se proyectarán durante el mes de marzo dirigida por un hombre.

En ciclo 'Los Goya en Femenino' podrán verse 'Chinas', de Arantxa Echevarría, directora de 'Carmen y Lola', y que obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Goya; 'Mientras seas tú', el aquí y ahora de la actriz Carme Elías, premiada con el Goya al mejor documental y que aborda la enfermedad de alzhéimer que sufre esta actriz catalana; 'Mamacruz', dirigida por Patricia Ortega y protagonizada por Kiti Manver (y que además se proyectará con subtítulos para personas con discapacidad auditiva y audio-descripción para personas con discapacidad visual) y 'Las chicas están bien', un cuento de verano feminista y coral dirigido por Itsano Arana.

En 'Foco Festivales', la Filmoteca de Extremadura presenta un avance del nuevo Festival Internacional de Cine de Extremadura, FEX, con dos películas procedentes del Festival de Málaga y el FIDBA, (Festival internacional de documental de Buenos Aires). FEX arrancará con su primera edición en 2025 y para su presentación oficial, que tendrá lugar el día 10 de marzo, se realizará una sesión de dos proyecciones en la sede de la Filmoteca de Extremadura en Badajoz con la asistencia de Liz Lobato, directora de 'Tierra de nuestras madres', que participará en el coloquio después de la proyección. La argentina 'Pibas superpoderosas' será la otra película que se proyectará el 10 de marzo.

El ciclo 'La mirada internacional de las mujeres' proyectará 'Al otro lado del río y entre los árboles', de Reino Unido y dirigida por Paula Ortiz; 'On the go', codirigida por María Gisèle y Julia de Castro y con la participación del actor extremeño Manuel de Blas; 'Vidas pasadas', dirigida por Celine Song y nominada a mejor película y mejor guion original a los Premios Oscar, además de tener cinco nominaciones a los Globos de Oro y tres en los BAFTA; la polaca 'En nombre de la tierra', de DK Welchman, a medio camino entre animación y realidad, y la checa 'My sunny mad', con una visión muy interesante sobre la vida de una occidental en el Afganistán post talibán y premiada en los César como mejor película de animación y nominada a los Globos de Oro en la misma categoría.

El ciclo Filmoeduca, que promueve la alfabetización audiovisual a través de proyecciones matinales destinadas a alumnos de todas las etapas educativas, ofrecerá, en esta ocasión, además de la ya referida 'El sueño de la sultana', la francesa 'Vainilla', dirigida por Ghillaume Lorin.

'Mamacruz' será la cinta del ciclo Filmoteca itinerante y que podrá verse en Arroyo de la Luz, Herrera del Duque, Jaraíz de la Vera, Cabeza del Buey, Almendralejo y Jarandilla de la Vera.